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Малайские медведи: как эти животные жили в Московском зоопарке 30 лет назад

Малайские медведи: как эти животные жили в Московском зоопарке 30 лет назад
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Малайские медведи, или бируанги, стали настоящими звездами Московского зоопарка. Это началось еще в 1978 году, когда туда прибыла самка Солоха.

Этот детеныш был подарком от Лаоса правительству СССР и вскоре привлек внимание не только сотрудников зоопарка, но и высокопоставленных гостей, включая Галину Брежневу. В 1980 году к медвежонку присоединились еще двое — самец Соломон и самка Лялька. Эти милые создания быстро завоевали симпатии посетителей.

Солоха, будучи еще совсем маленькой, сначала находилась в секции искусственного выкармливания. Позже ее перевели в отдел "Хищные животные", где она стала частью дружной компании с Соломоном и Лялькой. Все трое медведей проводили время вместе, особенно в теплое время года, когда гуляли в уличном вольере. Зимой же они обитали в крытом павильоне "Львятник", который теперь уступил место павильону с пандами.

Ирина Алексеичева, работавшая с малайскими медведями на протяжении 14 лет, вспоминает о том, насколько они были смелыми и сильными. Один из самых запоминающихся случаев произошел, когда Соломон решился на дерзкий поступок — он открыл заслонку между своим вольером и вольером тигра. В тот момент тигр наслаждался своей добычей, не подозревая о том, что его сосед готовится к нападению. Соломон с легкостью забрал у тигра кусок мяса, продемонстрировав свою бесстрашную натуру.

Кроме этого, медведи проявляли удивительное упорство. Однажды они обнаружили щель в бетонном полу своего вольера и за ночь расковыряли его до такой степени, что сотрудники были поражены их настойчивостью. Это поведение заставило работников зоопарка пересмотреть подход к содержанию малайских медведей и укрепить клетки.

Нина Тузова, которая пришла в зоопарк в 1987 году, также отмечает популярность бируангов среди посетителей. Несмотря на то что в павильоне жили редкие животные, именно малайские медведи привлекали толпы зрителей. Их игривость и харизма делали их любимцами публики.

Лялька покинула зоопарк в 1986 году, переехав в Душанбе, а Солоха и Соломон оставались в Москве до 1992 года. Их жизнь была полна приключений и необычных событий, которые навсегда останутся в памяти тех, кто заботился о них и наблюдал за их жизнью.

Стоит отметить, что скоро в Московском зоопарке появятся еще два малайских медвежонка — самка и самец. Клички для новых жильцов выберут участники проекта "Активный гражданин". Это событие обещает стать еще одной вехой в развитии зоопарка и привлечь внимание любителей животных к этому удивительному виду.

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16 декабря 2024, 17:06
Фото: Ю. Иванко / mos.ru
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