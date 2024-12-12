Как Москва развивает зимние виды спорта и наращивает туристический потенциал

С открытием сезона зимних видов спорта в Москве начинается новая страница в развитии местной экономики. Индустрия, связанная со снегом и льдом, не только способствует укреплению здоровья москвичей, но и становится важным экономическим драйвером для столицы.

=По прогнозам экспертов, в ближайшие шесть лет выручка туристической отрасли Москвы от зимних спортивно-развлекательных программ может увеличиться в 2,7 раза, достигнув 3,6 трлн рублей. Налоговые поступления в бюджет города ожидаются на уровне 500 млрд рублей в год.

Москва обладает значительным потенциалом для развития зимнего спорта как одного из ключевых направлений туристического сектора. Столица располагает выдающейся инфраструктурой для зимнего отдыха, что делает ее привлекательной для туристов. Одним из самых масштабных мероприятий этого сезона стал проект "Зима в Москве", который продлится с 1 декабря по 28 февраля. В рамках проекта москвичей и гостей столицы приглашают наслаждаться катанием на коньках, лыжах и тюбах, а также участвовать в ледовых шоу и различных мероприятиях на свежем воздухе.

В этом сезоне москвичам доступны 1772 площадки для зимних развлечений, включая более 1300 катков и 438 лыжных трасс. Подготовлено 35 лыжных трасс с искусственным оснежением, что позволяет обеспечить их работоспособность независимо от погодных условий. Главные трассы расположены в Битцевском лесу, "Лужниках" и Парке 850-летия Москвы. Кроме того, в городе функционируют три крупных горнолыжных комплекса: "Воробьевы горы", "Лата-трэк" и склон "Кант".

Хоккей — один из самых популярных зимних видов спорта в России. В Москве активно занимаются хоккеем более 145 тысяч детей и взрослых. В столице насчитывается 118 крытых катков и 1321 сезонный каток. С 2011 года было построено 23 спортивных комплекса с ледовыми аренами, а до конца 2026 года планируется открыть еще шесть. Крупные стадионы, такие как ЦСКА Арена и ВТБ Арена, играют важную роль в развитии "ледовой экономики". В будущем появится Международная академия хоккея Александра Овечкина и Многофункциональный спортивный комплекс ЦСКА.

Спортивные соревнования становятся катализаторами туристического потока и важными драйверами экономики спорта. В ближайшие годы планируется развитие лыжных соревнований, таких как Всероссийская массовая акция "Лыжня России" и "Московский лыжный марафон". Событийный туризм входит в число приоритетов Программы развития туризма Москвы до 2030 года, где ожидается увеличение числа таких путешественников до 7,3 млн человек.

Мультипликативный эффект от проведения значимых мероприятий в Москве составляет два рубля на каждый вложенный рубль. Это связано с тем, что во время крупных событий гости не только покупают билеты, но и тратят деньги на кафе, транспорт и гостиницы. Для удобства туристов в Москве создана мощная инфраструктура: около 2000 отелей и более 22 тысяч предприятий общественного питания — от ресторанов до рынков.