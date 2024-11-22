Худрук Театра сатиры: Изменение правил продажи билетов вернут справедливые цены

Евгений Герасимов, Народный артист РФ, художественный руководитель Театра сатиры и Театра на Малой Ордынке, как никто другой понимает важность доступности искусства. "Любить искусство в себе, а не себя в искусстве", – эти слова Станиславского актуальны как никогда.

В современном театре необходимо помнить о своей миссии: передавать вечные ценности и эмоции, а не заниматься лишь коммерцией. Искусство должно быть доступно всем, вне зависимости от финансового положения. В последние годы наблюдается значительное омоложение театральной аудитории.

Молодежь в возрасте 18–24 лет активно интересуется театром, что является обнадеживающим знаком. Однако, несмотря на растущий интерес, многие потенциальные зрители сталкиваются с одной главной проблемой – высокой ценой на билеты. Исследования ВЦИОМа показывают, что каждый четвертый россиянин хотел бы чаще посещать театр, но стоимость билетов становится серьезным препятствием.

Ситуация усугубляется ростом цен на билеты, который составил 14% по сравнению с предыдущим годом. Это обусловлено как экономическими факторами, так и высокими гонорарами медийных артистов. Но не менее важным фактором являются перекупщики – как неофициальные агентства, так и частные лица, предлагающие билеты по завышенным ценам. Часто зрители, желая посетить спектакль, рискуют остаться без настоящего билета, потратив при этом немалые средства.

К счастью, ситуация меняется. С 1 декабря вводятся новые правила продажи билетов, которые помогут избавиться от спекулянтов. Теперь при покупке билета необходимо будет указать данные документа, удостоверяющего личность. На входе в театр будут проверять как билет, так и личный документ. Это означает, что передать или перепродать билет третьим лицам станет невозможно.

Зрители должны иметь возможность выбирать билеты по разумной цене без страха быть обманутыми. Театр сатиры и Театр на Малой Ордынке стремятся предложить доступные варианты для всех категорий граждан, сохраняя при этом высокое качество постановок. Мы обеспечиваем зрителей современными декорациями и талантливыми артистами, ведь качество искусства не должно страдать.

Поддержка спонсоров и бюджетное финансирование позволяют театрам реализовывать задуманное. Не стоит бояться временного снижения числа зрителей из-за новых правил – главное сосредоточиться на создании качественного контента. Искусство должно оставаться доступным и привлекательным для всех, и мы готовы к этому вызову.