Большинство продуктов в магазинах Москвы – российского производства.

В московских магазинах представлен широкий ассортимент качественных продуктов на любой вкус и бюджет, сообщила руководитель общественной приемной Общественной палаты Москвы Инесса Пученкова Агентству городских новостей "Москва".

"Сейчас жители столицы имеют свободный доступ к продуктам питания. Посетив магазин, каждый найдет то, что ему нужно: от простых овощей до изысканных рыбных блюд. На прилавках представлено множество вариантов каждого продукта. Например, помидоры бывают сливовидными, на веточке, азербайджанскими, сорта "бычье сердце". Шоколад доступен в различных вкусах, а рядом с ним находятся разнообразные виды чая. Мясо тоже отличается большим выбором – от наборов для бульона из индейки до элитных стейков. Важно отметить, что значительная часть продукции представлена российскими производителями", – подчеркнула она.

Пученкова отметила, что качество продуктов в столице остается на высоком уровне.

"Торговая сеть предлагает продукцию в разных ценовых категориях, так что покупка еды для завтрака, обеда или ужина доступна каждому. Основные товары, пользующиеся ежедневным спросом у жителей города, всегда есть в наличии, причем большая их часть входит в состав бюджетных линеек. Это позволяет жителям Москвы приобретать необходимые продукты по доступным ценам.

При этом выбор товаров достаточно широк, чтобы удовлетворить любые предпочтения покупателей, сохраняя высокое качество. Более того, многие магазины предлагают скидки и специальные акции, помогающие грамотно распределить семейный бюджет", – заключила Пученкова.