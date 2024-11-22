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Пятница 22 ноября

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Евгений Миронов: Проект "Зал Зарядье – детям" прививает любовь к классике

Евгений Миронов: Проект "Зал Зарядье – детям" прививает любовь к классике
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Евгений Миронов подчеркнул воспитательное значение проекта.

Народный артист РФ Евгений Миронов отметил значимость проекта "Зал Зарядье – детям" для воспитания любви к классической музыке у подрастающего поколения. Он подчеркнул важность привлечения юных слушателей в классические концертные залы, с чем успешно справляется этот проект.

Фото: zaryadyehall.ru

В качестве примера он привел исполнение произведения Сергея Прокофьева "Петя и волк", которое было создано в СССР, но до сих пор популярно по всему миру. Кроме того, Миронов упомянул совместную работу с Александрой Урсуляк над чтением стихов Хармса, Гумилева и Заболоцкого под аккомпанемент музыкальной композиции Сен-Санса "Карнавал животных".

Фото: zaryadyehall.ru

По словам артиста, такое сочетание поэзии и музыки делает представление интересным как для детей, так и для взрослых, способствуя культурному развитию и просвещению зрителей.

Фото: zaryadyehall.ru

Шоу-бизнес в Telegram

22 ноября 2024, 13:01
Фото: zaryadyehall.ru

Появление редких животных и птиц говорит о хорошем состоянии экосистемы Москвы

Появление редких животных и птиц говорит о хорошем состоянии экосистемы Москвы
На природных территориях Москвы все чаще можно встретить птиц из Красной книги. В последние годы на природных территориях Москвы стало больше птиц, занесенных в Красную книгу.

Рост есть: благодаря бережливому производству предприятия ускорили производственные процессы в 2 раза

Рост есть: благодаря бережливому производству предприятия ускорили производственные процессы в 2 раза
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Москвичам рассказали о программе масштабного городского проекта "Зима в Москве"

Москвичам рассказали о программе масштабного городского проекта "Зима в Москве"
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Проект "Зима в Москве" объединил крупнейшие зимние фестивали – Сергей Собянин

Проект "Зима в Москве" объединил крупнейшие зимние фестивали – Сергей Собянин
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Смогут ли боевики баталхаджинцев запугать Ингушетию

Смогут ли боевики баталхаджинцев запугать Ингушетию
Несколько членов вирда последователей Батал-Хаджи Белхороева (баталхаджинцы), так называемое боевое крыло которого запрещено в РФ и признано террористической организацией, на днях стали подозреваемыми в финансировании и снабжении оружием террористов, расстрелявших десятки людей в "Крокус Сити Холле" в марте этого года.

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