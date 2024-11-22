Евгений Миронов: Проект "Зал Зарядье – детям" прививает любовь к классике

Евгений Миронов подчеркнул воспитательное значение проекта.

Народный артист РФ Евгений Миронов отметил значимость проекта "Зал Зарядье – детям" для воспитания любви к классической музыке у подрастающего поколения. Он подчеркнул важность привлечения юных слушателей в классические концертные залы, с чем успешно справляется этот проект.

В качестве примера он привел исполнение произведения Сергея Прокофьева "Петя и волк", которое было создано в СССР, но до сих пор популярно по всему миру. Кроме того, Миронов упомянул совместную работу с Александрой Урсуляк над чтением стихов Хармса, Гумилева и Заболоцкого под аккомпанемент музыкальной композиции Сен-Санса "Карнавал животных".

По словам артиста, такое сочетание поэзии и музыки делает представление интересным как для детей, так и для взрослых, способствуя культурному развитию и просвещению зрителей.