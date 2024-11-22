Появление редких животных и птиц говорит о хорошем состоянии экосистемы Москвы

На природных территориях Москвы все чаще можно встретить птиц из Красной книги.

В последние годы на природных территориях Москвы стало больше птиц, занесенных в Красную книгу. Это свидетельствует о благополучном состоянии городской экосистемы, сообщает Агентство городских новостей «Москва». Такие данные привел Азамат Кунафин, руководитель отдела мониторинга биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.



По словам эксперта, редкие виды птиц все чаще встречаются в разных уголках столицы благодаря комфортным условиям обитания. Среди них серый цапель, предпочитающий чистые мелководья, полевой жаворонок, выбирающий травянистые пустоши для гнездовий, зеленый дятел, обитатель мест рядом с муравейниками, а также полевой лунь, нуждающийся в чистой воде и спокойной среде без лишнего шума. Также были замечены такие редкие виды, как черный коршун, обыкновенный осоед, вальдшнеп и обыкновенный зимородок.

Как отметил Кунафин, появление этих птиц указывает на то, что городская среда остается здоровой и привлекательной для животных. Ранее сообщалось, что в Строгинской пойме была замечена еще одна редкая птица – красношейная поганка.