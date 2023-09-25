Плюсы онлайн подготовки к экзаменам и выступлениям

Неужели возможно эффективно подготовиться к экзамену в режиме онлайн? Гарантирует ли такой формат обучения поступление в рейтинговые ВУЗы страны? О плюсах онлайн-подготовки рассказывает руководитель онлайн-школы "Зачетный курс" Светлана Леонидовна Шмонина.



Жизнь в современном мире можно охарактеризовать одним словом – "спешка". Мы всё время куда-то бежим – учиться, работать, развиваться, заниматься спортом, получать удовольствие от жизни и быть одновременно в нескольких местах. Такой насыщенный ритм уже давным-давно частично перевёл нас в режим онлайн: в целях экономии времени мы покупаем одежду и предметы быта на маркетплейсах, пользуемся доставкой продуктов на дом и даже работаем удаленно, а период пандемии способствовал переходу на дистанционную форму обучения и привел к развитию онлайн-школ. И ведь действительно, обучение и подготовка к экзаменам онлайн имеет сплошные плюсы.

1. Отсутствие строгого расписания

При подготовке к экзаменам онлайн вам не надо привязываться ко времени, подстраивать свой ритм под расписание занятий и соблюдать режим. Онлайн-школы дают свободу, которая позволит заниматься в любое удобное время для ученика, смотреть занятия в записи и при этом не отказываться от своих дел и других планов. Кроме того, у вас всегда сохраняется возможность поставить лекцию на паузу, перемотать, чтобы прослушать информацию ещё раз или вернуться к лекции спустя некоторое время для повторения пройденного материала.



2. Экономия личного времени

Занятия по подготовке к экзамену онлайн позволят вам экономить время на дорогу или уборку дома перед приходом репетитора. Кроме того, сюда можно прибавить время на ожидание занятия и какие-либо организационные моменты. Если перевести это у цифры, то получится от одного до двух сэкономленных часов, которые можно потратить на дополнительные задания, повторение материала, отработку другого предмета или в личных целях.

3. Расширенный список литературы для подготовки к экзамену

Один репетитор не сможет обеспечить ваши занятия расширенной базой учебников и пособий, так как, во-первых, на жир необходимо достаточно много денежных средств, во-вторых, если репетитор приходит к вам на дом, то он физически не сможет принести с собой все необходимые материалы, в-третьих, как правило, репетитор ограничивается парой учебников в целях личного удобства работы. Однако для качественной подготовки к экзаменам этого недостаточно. Онлайн-школа предоставит гораздо более широкую библиотеку учебников и пособий, благодаря которой будет возможность подготовиться досконально, чтобы свободно себя чувствовать на экзамене и получить наивысший бал.

4.Бюджетная стоимость обучения

Ни для кого не секрет, что индивидуальные занятия с репетитором стоят на порядок дороже, чем групповые занятия в онлайн-школе, где-то в два, а то и в три раза дороже. Однако столь большие затраты — это неоправданно. В онлайн-школах зачастую преподают те же самые репетиторы, но только сумма их зарплаты за час занятия делится, в равной степени, на всех учащихся группы. Кроме того, обучение в онлайн-школе даёт возможность фактически круглосуточного взаимодействия с преподавателем, вы можете задать любой вопрос в личном чате с преподавателем или групповом чате с одногруппниками и получить помощь в процессе обучения на любом этапе.

5. Комьюнити единомышленников

Обучаясь в онлайн-школе, ученик попадает в круг единомышленников – таких же мотивированных поступлением в ВУЗ ребят на курсе, которые не только будут стимулировать и поддерживать друг друга в процессе подготовки, но и в будущем могут стать друзьями по ВУЗу.

Заниматься подготовкой к экзаменам онлайн или в индивидуальном режиме с репетитором – выбор за вами, однако современные онлайн-школы дают массу преимуществ и позволяют подготовиться к экзаменам предельно продуктивно, при максимально комфортных условиях и гарантированно поступить в желаемый ВУЗ.