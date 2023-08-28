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Понедельник 28 августа

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Самые частые причины ошибок на экзамене

Самые частые причины ошибок на экзамене
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Светлана Шмонина

Светлана Шмонина

 Сооснователь и руководитель онлайн-школы "Зачетный курс", преподаватель по обществознанию. Подробнее - в "Телеграме"

Даже если выпускник хорошо готов к экзамену, он не застрахован от промахов, которые чаще всего приводят к потере баллов на ЕГЭ, ОГЭ или любом другом важном тестировании.

Невнимательность

Один из самых больших страхов – не успеть выполнить все задания, поэтому никто не хочет тратить много времени на их прочтение. С одной стороны, это так, с другой – есть большой риск не вникнуть в самую суть. В некоторых гуманитарных предметах и обществознании в том числе, нередко добавляются сноски – незаметно, в скобках, мелким шрифтом. Дочитывают их, по статистике, 5-10% экзаменуемых. Разумеется, ответ полностью обнуляется, так как под условия задания он не подходит. Со стороны составителей – это уловки, но задача любого ученика или выпускника быть внимательнее и дочитывать до конца.

Что делать?

Использовать разные техники, которые помогают улучшать концентрацию и внимание. Медитации, физическая активность, упражнения на баланс и равновесие, настольные игры в компании друзей. Также очень важно хорошо отдохнуть перед экзаменом. Не нужно в очередной раз все повторять, боясь что-то упустить. Лучше дать хороший отдых телу и голове, чтобы не потерять важные баллы не за отсутствие знаний, а из-за невнимательности.

Стресс

Сложно найти человека, который не будет испытывать напряжения и волнения во время тестирования. Стресс всегда отнимает силы и энергию, может включиться психосоматика и человек будет испытывать физический дискомфорт – головокружение, тошноту, боли в животе. Все это может повлиять на результат, так как в таком состоянии легко допустить ошибку.

Что делать?

В первую очередь, не накручивать себя и не обесценивать полученные знания. Многие даже при хорошем уровне подготовки перед экзаменом считают, что сделали недостаточно. Настрой очень важен. Если говорить себе, что попадется легкое задание, стресса будет меньше. Очень важно применять техники, которые помогают лучше чувствовать тело, сохранять спокойствие в напряженные моменты. Для каждого человека – свое решение. Это может быть дыхательная гимнастика на короткий вдох животом и более длительный выдох, аффирмации, йога или танцы. Важно не находится в компании паникеров перед событием – лучше послушать любимую музыку в наушниках.

Нехватка времени

Время летит быстрее обычного, когда многое нужно успеть. Много теряется на решение, иногда не хватает нескольких минут, чтобы переписать ответы в бланк.

Что делать?

Расписать или прикинуть в уме тайминг: сколько на черновик, когда закончить задание, сколько на то, чтобы переписать. Следить за часами в аудитории или на руке. Не тратить много времени на перепроверку. Если есть возможность выйти, лучше хотя бы пару минут подвигаться в коридоре, чтобы подключилось тело, и голова стала мыслить лучше. По некоторым предметам, например, обществознанию, практичнее сразу писать на чистовик – лучше что-то зачеркнуть, чем не успеть.

Также важно практиковаться в подобных тестах до экзамена и увеличивать скорость, не теряя в качестве.

Отсутствие достаточной практики

Скорость и правильное решение тестовых заданий зависит не только от знания теории и практических материалов. Многие ошибочно думают: зачем практиковаться в тестировании, если на экзамене я все равно получу новые задания?

Что делать?

Опыт всегда помогает. Чем больше практики, тем легче на экзамене, даже если задания совсем другие. Концентрация выше, рука «набита», ошибок – меньше. Важно практиковаться в том предмете, который планируется к сдаче и увеличивать свои шансы на хороший результат.

Пробелы в знаниях

Конечно, если выучена "треть" от общего объема, шансы на ошибку возрастают. Может повезет, а может и нет.

Что делать?

Постараться распределить время так, чтобы изучить материал по максимуму. Если знаний недостаточно, но задание понятно, можно опереться на логическое мышление и общий кругозор. В гуманитарных дисциплинах это нередко помогает. Не писать бытовым языком и тем более сленговым – это не засчитывается, особенно в исторических и обществоведческих понятиях.

Комментарий эксперта:

"Не стоит сильно расстраиваться если балл чуть ниже, чем ожидалось. Человеческий фактор, увы, никто не отменял. У каждого проверяющего может быть свое видение и мнение о том, каким должен быть развернутый ответ. Чтобы минимизировать риски, очень важно следить за обновлениями – каждый год вводятся новые требования, например, в обществознании в этом году ввели обязательное знание общественной жизни, корректное написание организаций и многое другое. Важно держать руку на пульсе, стараться минимизировать стресс и настраиваться на легкое решение".

28 августа 2023, 06:30
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press / www.globallookpress.com
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