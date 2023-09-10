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Воскресенье 10 сентября

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Как выбрать кружок для ребенка

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Многие родители задумываются о гармоничном развитии ребенка. Чтобы развить в наследнике интеллектуальные, физические и творческие способности надо подобрать для него подходящий кружок или секцию.

Для начала надо обратить внимание на стоимость занятий, чтобы траты не были существенными для семейного бюджета. Также важным моментом является удаленность от дома. Если никто из взрослых не сможет сопровождать ребенка, то нужно позаботиться о том, чтобы он смог самостоятельно добраться до места расположения секции. Кроме того, стоит почитать отзывы о выбранном кружке или секции, посмотреть место, сходить с ребенком на пробное занятие, отмечает издание "Вести Подмосковья".

10 сентября 2023, 02:31
Вести Подмосковья✓ Надежный источник

Новый розыгрыш баллов среди голосующих электронно состоится 10 сентября

Новый розыгрыш баллов среди голосующих электронно состоится 10 сентября
Победителям нужно активировать код до 25 сентября включительно. Утром 10 сентябре пройдет второй розыгрыш призовых баллов для участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах мэра Москвы.

Баллы "Миллиона призов" можно обменять на покупку детских товаров

Баллы "Миллиона призов" можно обменять на покупку детских товаров
Первый розыгрыш прошел 9 сентября. Среди участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах мэра Москвы разыгрывают баллы в рамках программы "Миллион призов".

Победители "Миллиона призов" на выборах мэра Москвы начали получать баллы

Победители "Миллиона призов" на выборах мэра Москвы начали получать баллы
Первый розыгрыш прошел 9 сентября. Участниками розыгрыша в рамках акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов" стали проголосовавшие онлайн на выборах мэра Москвы.

В Москве прошел первый розыгрыш баллов среди участников электронного голосования

В Москве прошел первый розыгрыш баллов среди участников электронного голосования
В первом розыгрыше участвовали более миллиона человек. В Москве в субботу завершился первый розыгрыш в рамках акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов".

Когда исчезнут комары? Ответил эксперт

Когда исчезнут комары? Ответил эксперт
Если живущие дома комары порядком надоели, есть хорошие новости: они ненадолго. Специалист по изучению насекомых Илья Гомыранов заговорил о сезонной активности комаров.

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