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Ресторатор Алексей Васильчук: программа "Миллион призов" помогает бизнесу и горожанам

Ресторатор Алексей Васильчук: программа "Миллион призов" помогает бизнесу и горожанам
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В Московской торгово-промышленной палате (МТПП) в пятницу, 4 августа, состоялась пресс-конференция по поводу проведения в 2023 году очередного этапа программы "Миллион призов". Совладелец ресторанного холдинга RestArt Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук, спикер конференции, заявил, что программа "Миллион призов" нужна и бизнесу, и горожанам, и поддержал её проведение на выборах в Москве в сентябре 2023 года.

Алексей Васильчук отметил, что программа хорошо зарекомендовала себя в предыдущие годы и стала серьезной поддержкой бизнеса в сложные экономические периоды. "Огромная поддержка Правительства Москвы дала нам возможность выстоять, не сокращать персонал, не закрывать рестораны, сохранить свой бизнес. Одной из таких эффективных программ была и "Миллион призов". Только в нашей компании было использовано больше 10 тысяч призовых купонов – это оказалось существенной поддержкой", – сказал Алексей Васильчук.

По мнению ресторатора, программа выросла в постоянное взаимодействие и взаимопомощь города, бизнеса и москвичей. "Программа "Миллион призов" стала феноменальным примером того, что нас не только слышат, но и нам помогают. Стоит повторить её: программа даст синергетический эффект и для бизнеса, и для социальной жизни города", – заключил Алексей Васильчук.

Алексей Васильчук также отметил, что отрасль общественного питания продолжает в Москве расти, напомнив, что в 2022 году открылось более 100 точек общественного питания в городе, а выручка отрасли за первые месяцы 2023 года выросла на 18%.

"Миллион призов" – программа обмена городских баллов за участие в электронных проектах города на поощрения от партнёров. В программе с 2020 года, с начала её существования, участвовали более 6,5 млн жителей Москвы. Партнёрами программы являются благотворительные фонды, театры, парки, музеи, кино, представители сферы общественного питания, торговые сети, аптеки, транспортные организации. Организаторы программы – Правительство Москвы и Союз МТПП.

В 2023 году участниками программы "Миллион призов" смогут стать избиратели, голосующие онлайн на выборах, которые пройдут в Москве с 8 по 10 сентября.

5 августа 2023, 14:28
Фото: www.mos.ru

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