Trust Group: отзывы клиентов компании о лучших странах для ведения бизнеса

В последнем исследовании "Левада-центр" определил, что около 57% россиян хотели бы переехать за границу, чтобы воспользоваться преимуществами для карьеры и собственного бизнеса. Интерес к релокации изучает и компания Trust Group, ее аналитики собирают данные от клиентов, чтобы узнать: какие страны мира они считают наиболее перспективными для бизнеса.

О компании Trust Group отзывы в сети положительные, она работает с 2013 года, предлагая юридическое сопровождение иммиграции, в том числе и в сфере бизнеса. Эксперты мониторят государственные программы получения гражданства, ВНЖ и ПМЖ. Юристы оценивают, статус в какой стране наиболее перспективен для предпринимателей. Результатами они поделились в этой статье.

Trust Group: отзывы о критериях при выборе локации для бизнеса

По мнению клиентов Trust Group в отзывах, поиск страны для открытия зарубежного филиала или релокации сводится к оценке преимуществ и трудностей, которые сопутствуют ведению бизнеса. В первую категорию входят различные программы финансовой поддержки и экономические перспективы, а во вторую — бюрократическое и налоговое давление, стартовые затраты и материальное обеспечение.

Отзывы клиентов Trust Group содержат конкретные критерии выбора страны для ведения бизнеса:

Сложность регистрации компании. Сколько занимает времени, размер государственного сбора, какие требования выдвигаются к иностранцу.

Удобство ведения бизнеса. Доступность кадров и недвижимости, наличие технологической базы и инфраструктуры, программы поддержки и условия кредитования.

Открытость рынка. Взаимодействие с зарубежными партнерами, отсутствие торговых санкций, простота организации товарно-денежных операций и банковских транзакций.

Бизнес-климат. Лояльность законов, регулирующих коммерческую и трудовую деятельность, налоговая нагрузка, экономическая и политическая стабильность.

Бизнес-иммигранты в сети упоминают о Траст Групп, отзывы указывают, что релокация помогла открыть новые рынки сбыта, диверсифицировать капитал, оптимизировать налоги или воспользоваться выгодными условиями кредитования.

Рейтинг стран по простоте ведения бизнеса

Весной этого года на сайте Forbes выходил материал, посвященный исследованию оптимальных условий для запуска бизнеса. Оценивался размер налогов (на доходы и для компаний), стоимость открытия (процент от валового национального дохода на душу населения) и экономический рост 50 государств. ТОП-5 лучших государств для ведения бизнеса в 2023 году выглядит так:

Чехия; Финляндия; Швеция; Эстония; Словакия.

Первые три пункта в этом списке особенно привлекательны для открытия стартапа, благодаря прозрачности и простоте этого процесса, а также наличию надежного фундамента для быстрого развития компании.

Отзывы о Trust Group выделяют еще несколько направлений

Однако клиенты компании Trust Group хорошо осведомлены, что без статуса резидента в этих странах сложно использовать привилегии с максимальной эффективностью. Некоторые пути развития предпринимательства закрыты или ограничены для иностранцев, а партнеры в Европе не спешат объединять усилия с выходцами из стран СНГ.

В отзывах о Trust Group иммигранты описывают другие сценарии, которые помогли им быстрее открыть и развернуть бизнес в Европе. Речь об оформлении гражданства Румынии и Болгарии по процедуре репатриации. За 1–2 года можно получить статус, который уровняет в преимуществах предпринимателя из РФ с гражданами всех стран Евросоюза.

В отзывах о trust-group.pro можно найти и другие направления для релокейта: Черногория, Венгрия, Польша, Сербия. Здесь можно получить статус ВНЖ или ПМЖ, с разрешением на ведение коммерческой деятельности и другими преимуществами для предпринимателей. Компания Trust Group готова сопровождать эти процедуры, оказывая комплексные юридические услуги и представляя интересны клиента в миграционных инстанциях. Согласно отзывам, такая поддержка значительно повышает результативность оформления нового статуса за границей.

Как обстоят дела с бизнесом в России

Несмотря на глобальные вызовы и неблагоприятные факторы, бизнес-климат в РФ остается стабильным. Поэтому в отзывах о Trust Group можно часто увидеть, что клиенты компании оформляют ВНЖ за границей или даже получают второй паспорт, но остаются вести дела на родине. Новый статус помогает им:

расширить сферу влияния;

защитить активы от рисков;

воспользоваться налоговыми льготами;

открыть счет в европейском банке;

упросить ведение дел партнерами;

обойти ограничения на товары и услуги из РФ.

Больше о перспективах и возможностях можно узнать на консультации у юристов Trust Group. Компания проводит их бесплатно в режиме онлайн.



