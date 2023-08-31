Депрессия, тревожность или усталость: Почему у вас дома беспорядок?

Ученые из Принстанского университета доказали: мозг может нормально работать только в условиях полного порядка. Но что делать, если вокруг бардак?

Как оказалось, постоянные визуальные напоминания о бытовой неутроенности истощают когнитивные ресурсы и мешают сосредоточиться. Но почему у нас дома иногда бывает бардак?

Причин несколько. Например, беспорядок в квартире может быть симптомом депрессии. Психолог и педагог Ирина Дережова отмечает, что небольшая неразбериха в вещах и делах для работающего человека – норма. Обычно человек находит время для генеральной уборки, но если такое не случается длительный период, есть смысл задуматься о психологической помощи.

"У большинства людей сейчас можно диагностировать депрессивные состояния или субдепрессии. В этом состоянии они не обращают внимание на быт", – говорит специалист.

Однако все может быть не так печально, возможно, причина кроется в банальной усталости, тревоге, вещизме или травмами, связанными с уборкой (да, такое тоже бывает).

"Из-за бережливости человек не выбрасывает вещи, складирует "до лучших времен", – отмечает педагог-психолог Светлана Гуськова в беседе с gazetametro.ru.

Но что делать, чтобы организовать пространство вокруг себя? Подготовьте план уборки, разделите ее на части, не бойтесь избавляться от ненужных вещей и попросите помощи у близких.