Как диета сказывается на памяти

Костомаров впервые вышел на лед Тесты Экс-подруга Тимати о борьбе с анорексией Игры Сонник

Топ новостей недели

Лишившийся дома сын Бари Алибасова рискует остаться без всего из-за огромного долгаЛишившийся дома сын Бари Алибасова рискует остаться без всего из-за огромного долга Обзаведшийся 21-летней пассией Григорий Лепс согласился вновь стать отцомОбзаведшийся 21-летней пассией Григорий Лепс согласился вновь стать отцом Российские артисты раскрыли размер своей пенсии: приводим таблицуРоссийские артисты раскрыли размер своей пенсии: приводим таблицу "Большая утрата": на 68 году жизни скончался заслуженный артист России"Большая утрата": на 68 году жизни скончался заслуженный артист России

Лента новостей

Четверг 24 августа

04:17Как диета сказывается на памяти 02:21Бритни в бешенстве: подавший на развод муж отобрал у Спирс самое дорогое 01:26Исследование: в России больше всех тратят на ювелирные изделия жители Москвы и Петербурга 22:08Народ требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло? 21:2786-летняя Светлана Немоляева раскрыла секрет красоты 20:41Сарик Андреасян раскритиковал девушек определенной профессии: кого осуждает режиссер 20:30В Москве курьер украл у клиента электровелосипеды на миллион рублей 20:17В Якутии сыновья расстреляли отца из ружья из-за компьютерных игр 19:57"Нет шанса промолчать": Лопыреву вынудили ответить на слух о ее романе с мужем Алсу 19:13Авербух поведал о планах впервые вышедшего на лед после ампутации Костомарова 18:20В подмосковном Нахабино душевнобольной мужчина ударил спортсменку кулаком в лицо 18:16Раскрыта причина таинственной смерти мужа Натальи Рагозиной 17:39Гримерка превратилась в свинарник: скандал на концерте Земфиры* в Казахстане 16:41"Маленькая копия": 10-летний сын Фриске потряс россиян 16:18Экс-подруга Тимати Шишкова поделилась шокирующими подробностями борьбы с зависимостью 16:03Волочкова рассказала о домогательствах со стороны влиятельных мужчин 15:02Овдовевшая Гурцкая прервала молчание после смерти Тото Кутуньо 14:52Костомаров впервые вышел на лед после ампутации 14:00"Сбылся страшный кошмар": Дубцова упала на сцене во время концерта 12:15"Унижение женской сути": Рудова рассказала о своем отношении к эскорту 10:53Переживающая выгорание Семенович стала затворницей 09:12Синоптик предупредил о кратковременных дождях в Москве в последние выходные лета 06:31Психологи рекомендуют: как самостоятельно справиться с тревожностью 04:09Тест: что изображено на известных картинах? 02:22Певица Рианна родила второго ребенка 00:23Как правильно принимать витамины: отвечает нутрициолог 23:50В Таиланде пенсионер выжил в озере среди змей 18:38Умер итальянский певец Тото Кутуньо 16:28Хайдаров впервые прервал молчание после сенсационного разоблачения его клиники певицей Славой 13:10В уколовшем ребенка шприце из машины каршеринга нашли наркотик 12:24Почему Натали вышла на сцену в дерзком мини почти сразу после смерти мужа: отвечает психолог 09:19Японский бренд Uniqlo прекратил весь свой бизнес в России 09:01Мужа Алсу заподозрили в измене с "белокурой легендой Дубая" Лопыревой 08:00Почему лечение зубов стоит так дорого 06:14Нужно ли варить грибы перед жаркой 04:02Россиянам хотят разрешить пить спиртное на летних верандах 02:23Климатолог предупредил об увеличении числа ураганов и смерчей в России 00:12Аналитик предупредил о пагубном влиянии некачественной зарядки для аккумуляторы смартфонов 21:37На складе "Вайлдберриз" в Московской области произошел потоп 20:17В московском пруду утонула 11-летняя девочка 19:40В Москве нашли тела пропавших в коллекторе подростков 18:27Первый канал возвращает Гузееву и "Давай поженимся" в эфир: рассказываем подробности 17:33Что не так с браком Пугачевой и иноагента Галкина*: объясняет парапсихолог 14:50Том Круз разгневан кассовым успехом фильма "Барби" 12:59У Бородиной возник спор с поклонниками по поводу воспитания детей 11:14С трудом говорит: Милявская с диагностированным бронхитом потеряла голос 09:21Синоптик рассказал о суточном рекорде по количеству осадков в Москве 08:205 новинок детективов, которые невозможно отложить в сторону 08:00Пришедший к людям медведь пуститься наутек при виде большого кота – видео 06:31"Клоунов в космосе не будет": почему Роскосмос был против космического кино
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Как диета сказывается на памяти

Как диета сказывается на памяти
124

Диета, в рацион которой входят жирные и белковые продукты, облегчает симптомы рассеянного склероза. Об этом говорят результаты исследования Университета Вирджинии в Шарлоттсвилле.

"Специалисты в течение трех месяцев наблюдали за 52 участниками с рецидивирующим рассеянным склерозом, часть из которых соблюдала строгую кетогенную диету. Через три месяца участники из группы кетодиеты сообщили об улучшении самочувствия", — цитирует результаты эксперимента URA.ru.

Уточняется, что около половины участников исследования почувствовали ослабление таких симптомов, как нарушение чувствительности кожи, онемение и головная боль. При этом почти четверть пациентов сократила и прекратила прием лекарств для облегчения симптомов склероза.

24 августа 2023, 04:17
Фото: Pixabay.com
URA.ru✓ Надежный источник

На Мосурбанфоруме в Гостином Дворе в выходные пройдут концерты и мастер-классы

На Мосурбанфоруме в Гостином Дворе в выходные пройдут концерты и мастер-классы
Вход на мероприятия свободный. В субботу, 26 августа, в зале "Москва" пройдет лекция семейного психолога и блогера Марка Бартона.

Пассажиры электросудов совершили более 135 тысяч поездок

Пассажиры электросудов совершили более 135 тысяч поездок
Выполнено 3,5 тысячи рейсов. Интерес москвичей к речному электротранспорту продолжает расти, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Синоптик предупредил о кратковременных дождях в Москве в последние выходные лета

Синоптик предупредил о кратковременных дождях в Москве в последние выходные лета
В последние летние выходные в российской столице ожидается умеренная погода с кратковременными дождями.

Психологи рекомендуют: как самостоятельно справиться с тревожностью

Психологи рекомендуют: как самостоятельно справиться с тревожностью
У многих с приходом осени повышается уровень тревожности, и это неудивительно. Мы возвращаемся к решению проблем, которые откладывали на "после отпуска", и часто в такие моменты возрастает напряжение, беспокойство.

Как правильно принимать витамины: отвечает нутрициолог

Как правильно принимать витамины: отвечает нутрициолог
Нутрициолог Анастасия Тодорова рассказала, что нужно для усвоения витаминов в организме. По словам специалиста, не имеет значения, какого происхождение витаминов – синтетическое или натуральное.

Выбор читателей

22/08ВтрМужа Алсу заподозрили в измене с "белокурой легендой Дубая" Лопыревой 22/08ВтрПочему Натали вышла на сцену в дерзком мини почти сразу после смерти мужа: отвечает психолог 22/08ВтрУмер итальянский певец Тото Кутуньо 22/08ВтрХайдаров впервые прервал молчание после сенсационного разоблачения его клиники певицей Славой 23/08СрдОвдовевшая Гурцкая прервала молчание после смерти Тото Кутуньо 23/08СрдРаскрыта причина таинственной смерти мужа Натальи Рагозиной