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Вторник 22 августа

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Японский бренд Uniqlo прекратил весь свой бизнес в России

Японский бренд Uniqlo прекратил весь свой бизнес в России
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Один из партнеров японской компании рассказал, что фирма расторгла договоры аренды помещений для магазинов по всей России и другие ритейлеры уже занимают данные площади. Об этом сообщает RT.

Компания уволила всех сотрудников, при этом выплатив по 11 месячных окладов. Японские работники вернулись на родину, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

URA.RU напоминает, что до весны 2022 года в России работали 50 магазинов бренда Uniqlo. В январе 2023 осталось 27 магазинов, они были временно закрыты.

22 августа 2023, 09:19
Фото: Elena Mayorova / Global Look Press / www.globallookpress.com
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