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Как понять, подслушивают ли вас через телефон?

Как понять, подслушивают ли вас через телефон?
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Скоро в России могут заработать поправки к закону, позволяющие полиции получать доступ к устройствам и информации, которой делятся в интернете, без решения суда.

Техноблогер Павел Трухачев рассказал, как понять, что вас прослушивают через телефон. Он отметил, что современные устройства обычно сигнализируют, если к ним кто-то подключается.

Владельцам смартфонов марки Apple проще всего понять, если кто-то следит за ними. В айфонах установлена индикация в виде цветного окна вверху слева. И если вокруг часов появляется зеленое окошко, то телефон использует микрофон для прослушивания, а если оранжевое — камеру.

С телефонами на андройде немного сложнее, так как у них открытый операционный код. Это позволяет поставить стороннее ПО без дополнительных устройств, но с другой – подхватить вирус. Обезопасить телефон поможет установка антивируса.

И на iOS, и на Android можно узнать, прослушивается ли устройство. Для этого нужно зайти в настройки программ телефона и посмотреть последние действия приложений.

Помимо этого, как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в последних версиях устройств на андройде также появился цветовой индикатор, который может помочь определить, прослушивается ли телефон. Если точка красная или оранжевая, значит, кто-то посторонний подключился к микрофону, если зеленая — к камере.

20 августа 2023, 00:11
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник

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