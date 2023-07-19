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В Москве выпало максимальное за последние 50 лет количество осадков за 19 часов

В Москве выпало максимальное за последние 50 лет количество осадков за 19 часов
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Ливень обрушился на столицу во вторник.

В Москве выпало до 68,3 мм осадков. Это максимальное за последнее 50 лет количество осадков за 19 часов.

Главный специалист ИА "Метеоновости" Татьяна Позднякова отметила, что самым близким к циклону округом Москвы стал Зеленоград. За сутки в городе выпало 70 мм осадков – это практически месячная норма.

"Более 110 процентов осадков (90 мм) выпало в Клину, около месячной нормы осадков выпало Волоколамске, на третьем месте – Коломна", – цитирует эксперта "Российская газета".

В столице зафиксирован прирост осадков на 38 мм. В четверг возможны небольшие дожди в некоторых округах Москвы.

Сотрудник Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) Елена Довлатова отметила, что столичная ливневая канализация справилась с большим количеством осадков. Скопления воды быстро исчезали с дорог и не мешали привычному ритму городской жизни.

19 июля 2023, 16:29
Фото: Ю. Иванко. Mos.ru
"Российская газета"✓ Надежный источник

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