Московские "ливневки" справляются с последствиями дождей – эксперт

Летний дождь зарядил в столице с высокой интенсивостью, однако ливневые канализации помогают москвичам комфортно передвигаться по улицам.

Сотрудник Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) Елена Довлатова рассказала, что в Москве за полчаса выпала треть месячной нормы осадков. Однако, по словам эксперта, канализационная система эффективно выполняет свою задачу. Лужи оперативно исчезают с дорог и не мешают привычному ритму городской жизни.

Специалист объявила — московские "ливневки" устраняют досадные последствия непогоды с необычайно высокой скоростью, что говорит об их уникальности. Скопления воды на участках города формировались довольно большие, и ни одна другая дождевая канализация не смогла бы с ними справится так же легко, считает представитель РАВВ.

Согласно информации эксперта, механизмы водоотведения функционируют слаженно, проблем с ними в Москве нет. Даже огромные лужи, возникающие из-за мощных ливней, окончательно пропадают за период менее часа.

Между тем Довлатова объяснила, что в низинах столицы влага может аккумулироваться, поскольку туда стекает вода с прилегающих пространств. Но это лишь временное явление и связано не с "ливневками", а усиленным и нехарактерным для региона количеством осадков.

В МЧС отмечают, что интенсивные дожди продолжатся в Москве ночью с 18 на 19 июля, а также в утренние часы следующего дня. Ввиду сложившейся ситуации круглосуточно дежурят полторы тысячи аварийных бригад.