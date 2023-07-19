На Московском урбанфоруме в Гостином Дворе представят метанавыки человека будущего

Посетителям расскажут о том, как оставаться востребованным на рынке труда.



С 1 августа по 10 сентября на площадке Московского урбанистического форума в Гостином Дворе будет работать зона образования и карьеры. Посетителям в интерактивном формате расскажут о навыках человека будущего, а также о том, как не бояться новых тенденций и оставаться востребованным на рынке труда.

Главным объектом площадки станет интерактивное дерево. Корни и ствол символизируют основные навыки, полученные в процессе образования.

Вокруг дерева разместятся инсталляции с тестами-заданиями, посвященными семи метанавыкам. Посетители узнают, какой из них они могут улучшить у себя.

Так, в зоне эмоционального интеллекта разместится большой круг эмоций с экраном посередине. На нем будут демонстрировать фотографии актеров, комиков и блогеров, выражающих эмоции. Посетителям предложат сопоставить снимки с аудиорассказами о Москве в исполнении известных деятелей культуры и науки.

В зоне "Коммуникативность" голос гостя проанализирует искусственный интеллект. В зоне "Цифровая грамотность" создадут абстрактное информационное пространство, где с помощью сенсорного экрана нужно будет проверить информацию на подлинность, найти файлы с вирусами. После выполнения всех заданий посетители смогут понять, какие метанавыки им необходимо развивать.

Напомним, что москвичи смогут пожениться на площадке Урбанфорума в Гостином Дворе. Церемонии бракосочетания в Гостином Дворе пройдут с 10 до 17 часов 23 августа.

Московский урбанистический форум – 2023 пройдет с 1 августа по 10 сентября. Площадки расположатся в Гостином Дворе, парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники" и Центральном выставочном зале "Манеж". Гостей ждут выставки, дискуссии и спортивные марафоны.