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Вторник 18 июля

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Москвичи смогут пожениться на площадке Московского урбанфорума в Гостином Дворе

Москвичи смогут пожениться на площадке Московского урбанфорума в Гостином Дворе
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Ведущими церемоний станут популярные певцы, артисты театра и кино.

Пары смогут пожениться в красивую дату – 23 августа 2023 года. Церемонии бракосочетания в Гостином Дворе пройдут с 10 до 17 часов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, торжественные церемонии будут проходить в пяти залах Гостиного Двора. Первыми молодых поздравят популярные актеры, певцы и шоумены.

"Подать заявления на такую уникальную регистрацию уже можно в любом Дворце бракосочетания Москвы или онлайн. Дополнительных затрат при этом не потребуется — молодым необходимо оплатить только стандартную госпошлину в размере 350 рублей", – уточнила Ракова.

Молодожены могут пригласить на церемонию неограниченное число гостей. Подать заявку на регистрацию можно до 22 июля включительно. Паре нужно обратиться в любой московский дворец бракосочетания и оплатить госпошлину.

Также заявку можно подать на портале госуслуг и mos.ru. После заполнения данных молодым нужно указать место регистрации – Гостиный Двор.

Московский урбанистический форум – 2023 пройдет с 1 августа по 10 сентября. Площадки расположатся в Гостином Дворе, парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники" и Центральном выставочном зале "Манеж".

Гостей Урбанфорума ждут выставки, дискуссии и спортивные марафоны. Так, в Центральном выставочном зале "Манеж" разместится интерактивная выставка "Станция Манеж", посвященная достижениям столичного транспорта.

18 июля 2023, 10:47
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

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