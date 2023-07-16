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Воскресенье 16 июля

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Выставки, дискуссии и марафоны: как пройдет Московский урбанистический форум

Выставки, дискуссии и марафоны: как пройдет Московский урбанистический форум
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Площадки форума разместятся на четырех городских пространствах.

Мероприятия Московского урбанистического форума – 2023 пройдут в парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники", Гостином Дворе и Центральном выставочном зале "Манеж".

В "Лужниках" создадут 30 тематических пространств общей площадью 40 тысяч квадратных метров. Гостям расскажут о результатах и планах развития Москвы.

В олимпийском комплексе с 4 августа по 8 сентября пройдет марафон тренировок под руководством известных спортсменов. Мероприятия будут посвящены разным фитнес-направлениям: скайлингу, стретчингу и другим. Принять участие могут все желающие.

Посетителям Гостиного Двора расскажут о здоровом образе жизни. На площадке будет работать музей вредных привычек. С помощью симулятора старости можно узнать, с какими проблемами сталкиваются пожилые люди.

В Гостином Дворе состоится конгресс Urban Health. Архитекторы, предприниматели и врачи расскажут о влиянии городской среды на жизнь москвичей. Также на площадке пройдет V форум социальных инноваций регионов и Всероссийский форум среднего профессионального образования.

В Центральном выставочном зале "Манеж" организуют интерактивную выставку "Станция Манеж". Гостям расскажут о достижениях столичного транспорта.

На выставке представят инновационные вагоны "Москва-2020" и "Иволга 3.0". На диодном экране размером с девятиэтажный дом представят самую большую в России голограмму.

Между площадками будут курсировать уменьшенные копии вагонов метро и МЦД. Все желающие смогут почувствовать себя машинистом на специальном симуляторе.

В парке "Зарядье" пройдут мастер-классы и лекции об урбанистике, архитектуре, искусстве, медиабизнесе. Перед гостями выступят российские артисты и исполнители. В рамках акции "Ночь кино" состоится киноконцерт "Необыкновенное чудо", посвященный 90-летию со дня рождения мэтра отечественного кинематографа Марка Захарова.

Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября. Вход на все площадки свободный.

16 июля 2023, 12:20
Фото: Е. Самарин, Пресс-служба мэра и правительства Москвы/mos.ru

Собянин: Московский транспорт бесплатно перевез почти полмиллиона детей в музеи и выставочные залы

Собянин: Московский транспорт бесплатно перевез почти полмиллиона детей в музеи и выставочные залы
Воспользоваться услугой могут 950 образовательных организаций. Автобусы "Мосгортранса" за прошлый учебный год перевезли более 480 тысяч учащихся в рамках проекта "Музеи – детям".

Гости Московского урбанфорума смогут посетить шесть тематических зон на выставке "Станция Манеж"

Гости Московского урбанфорума смогут посетить шесть тематических зон на выставке "Станция Манеж"
На площадке будут ездить уменьшенные копии вагонов метро и МЦД. Выставка "Станция Манеж" пройдет с 16 августа по 10 сентября.

На Московском урбанистическом форуме в Гостином дворе можно посетить музей вредных привычек

На Московском урбанистическом форуме в Гостином дворе можно посетить музей вредных привычек
Он будет работать с 1 августа по 10 сентября. Музей вредных привычек откроется в Гостином Дворе рамках Московского урбанистического форума.

За неделю фестиваль "Вкусы России" посетили 1,2 миллиона человек – Собянин

За неделю фестиваль "Вкусы России" посетили 1,2 миллиона человек – Собянин
Главная площадка расположена у стен Кремля. Мэр Москвы Сергей Собянин и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев посетили площадку фестиваля на переходе от площади Революции к Манежной площади.

Выставка спецтехники городских служб пройдет на площадке Московского урбанфорума в "Лужниках"

Выставка спецтехники городских служб пройдет на площадке Московского урбанфорума в "Лужниках"
Посетители спорткомплекса увидят 90 единиц коммунальной и спасательной техники. В "Лужниках" откроется площадка Московского урбанистического форума.

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