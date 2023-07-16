Выставки, дискуссии и марафоны: как пройдет Московский урбанистический форум

Площадки форума разместятся на четырех городских пространствах.



Мероприятия Московского урбанистического форума – 2023 пройдут в парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники", Гостином Дворе и Центральном выставочном зале "Манеж".

В "Лужниках" создадут 30 тематических пространств общей площадью 40 тысяч квадратных метров. Гостям расскажут о результатах и планах развития Москвы.

В олимпийском комплексе с 4 августа по 8 сентября пройдет марафон тренировок под руководством известных спортсменов. Мероприятия будут посвящены разным фитнес-направлениям: скайлингу, стретчингу и другим. Принять участие могут все желающие.

Посетителям Гостиного Двора расскажут о здоровом образе жизни. На площадке будет работать музей вредных привычек. С помощью симулятора старости можно узнать, с какими проблемами сталкиваются пожилые люди.

В Гостином Дворе состоится конгресс Urban Health. Архитекторы, предприниматели и врачи расскажут о влиянии городской среды на жизнь москвичей. Также на площадке пройдет V форум социальных инноваций регионов и Всероссийский форум среднего профессионального образования.

В Центральном выставочном зале "Манеж" организуют интерактивную выставку "Станция Манеж". Гостям расскажут о достижениях столичного транспорта.

На выставке представят инновационные вагоны "Москва-2020" и "Иволга 3.0". На диодном экране размером с девятиэтажный дом представят самую большую в России голограмму.

Между площадками будут курсировать уменьшенные копии вагонов метро и МЦД. Все желающие смогут почувствовать себя машинистом на специальном симуляторе.

В парке "Зарядье" пройдут мастер-классы и лекции об урбанистике, архитектуре, искусстве, медиабизнесе. Перед гостями выступят российские артисты и исполнители. В рамках акции "Ночь кино" состоится киноконцерт "Необыкновенное чудо", посвященный 90-летию со дня рождения мэтра отечественного кинематографа Марка Захарова.

Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября. Вход на все площадки свободный.