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Суббота 1 июля

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Офтальмолог дал совет по подбору солнцезащитных очков и линз

Офтальмолог дал совет по подбору солнцезащитных очков и линз
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От правильного выбора солнцезащитных очков зависит очень многое, в том числе здоровье глаз.

Лето в разгаре, а это значит, что необходимо защитить свои глаза от активного солнца, излучающего агрессивные ультрафиолетовые лучи. Безусловно, сейчас можно выбрать солнцезащитные очки на любой вкус, цвет и кошелек. Однако эксперты не советуют экономить на очках, ведь от этого напрямую зависит ваше будущее, в частности здоровье глаз и качество зрения.

Офтальмологи советуют покупать именно очки с сертифицированными линзами. Покупать такие очки лучше всего в салонах оптики, где вам наглядно покажут товар и его действие. В частности речь идет об ультрафиолетовых тестах, которые могут показать на специальной картинке действие линз.

Если очки будут ненастоящие, и линзы не будут защищать глаза от ультрафиолета, то зрачки под действием затемненных стекол будут расширяться, и ультрафиолет будет фактически выжигать глаз.

Офтальмолог Татьяна Шилова также пояснила тему контактных линз, которые также должны защищать глаза от вредного ультрафиолета. Врач советует использовать линзы, но при этом надевать шляпу с широкими полями, потому что сами линзы защищают лишь роговицу и глубинные структуры глаз, а конъюнктива остается беззащитной, пишет Ura.ru.

1 июля 2023, 22:34
Очки. Фото: Alexander Legky/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Ura.ru✓ Надежный источник

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