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Среда 21 июня

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На Школьной улице открылась фотовыставка "Молодежные места Москвы"

На Школьной улице открылась фотовыставка "Молодежные места Москвы"
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Представлены снимки самых популярных общественных пространств столицы.

Фотовыставка открылась в преддверии Дня молодежи, который пройдет 24 июня. Стенды установили у дома номер 23 на Школьной улице.

На фотографиях запечатлены популярные у молодых людей общественные и креативные пространства, смотровые площадки. Выставку подготовил проектный офис "Молодежь Москвы".

"Накануне Дня молодежи мы хотели не просто поздравить ребят, но и показать московские улицы, площади, скверы и проспекты такими, какими их видит современное поколение горожан", – отметила глава Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

В перечень локаций вошли Парк Горького и парк искусств "Музеон", смотровая площадка на Воробьевых горах, ВДНХ, и другие популярные локации. Фотовыставку можно бесплатно посетить до 19 июля.

24 и 25 июня пройдет фестиваль "День молодежи. Конструктор будущего". Основные мероприятия пройдут в парке "Ходынское поле".

В рамках фестиваля в зоне "Возможности" состоятся мероприятия молодежного клуба Business Update. Для начинающих предпринимателей пройдут консультации по маркетингу, бухгалтерии, правовым аспектам бизнеса.

21 июня 2023, 17:10
Фото: Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы
Mos.ru✓ Надежный источник

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