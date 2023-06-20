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Вторник 20 июня

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Молодых предпринимателей приглашают на мероприятия Business Update

Молодых предпринимателей приглашают на мероприятия Business Update
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Участвовать могут москвичи в возрасте от 18 до 35 лет.

В парке "Ходынское поле" 24 и 25 июня пройдет фестиваль "День молодежи. Конструктор будущего". В зоне "Возможности" расположится шатер молодежного клуба Business Update. Вход на мероприятие бесплатный.

В шатре развернут лагерь для предпринимателей. Всего за два дня они смогут запустить собственный проект.

Эксперты проведут консультации по маркетингу, бухгалтерии, правовым аспектам бизнеса. Запланировано 20 мастер-классов по упаковке личного бренда и продукта, основам денежного мышления, управления финансовыми потоками.

Каждый желающий сможет оформить самозанятость, подготовить документы на регистрацию ИП, рассмотреть сферы для открытия бизнеса. Также у посетителей будет возможность зарегистрироваться на маркетплейсах, записаться на мастер-классы клуба.

С 2020 году к клубу Business Update присоединилось более 150 тысяч человек, отметил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

"На празднике гости смогут понять, как раскрыть предпринимательский потенциал, подобрать стратегию расширения своего бизнеса, узнать о предстоящих мероприятиях клуба, а самое главное — создать комьюнити для развития в бизнесе: познакомиться с единомышленниками, действующими и новыми участниками клуба и найти друзей", – рассказал Фурсин.

Фестиваль "День молодежи. Конструктор будущего" организован проектным офисом "Молодежь Москвы" при поддержке столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.

20 июня 2023, 17:53
Фото: Mos.ru
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