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Суббота 6 мая

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Как избавиться от блоков и зажимов

Как избавиться от блоков и зажимов
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Людмила Галактионова

Людмила Галактионова

 Психолог, телесно-ориентированный психотерапевт. Я помогаю ощутить жизнь, опираться на себя, начать действовать, забирать свое и быть на вершине. Я верю, что ощущение свободы — это выбор. Забирать от жизни все.

Убираем все, что нам мешает.

Блоки и зажимы в теле появляются из-за накопленных чувств, эмоций и каких-то произошедших событий. Часто люди не умеют проживать эмоции «правильно» то есть в моменте отреагировать их, или же вообще не знают, как с ними справляться. В таком случае человек чувствует напряжение в теле — это и есть телесный блок. И нем живет чувство (эмоция) , фигура(человек) и ситуация, которая там тогда произошла.

Чтобы избавиться от блоков, нужно научиться проявлять все чувства и эмоции, не зажимаясь. Многие люди избегают «негативные» чувства: грусть, гнев, злость, раздражение и т.д. думая что они супер осознанные или же наоборот, говоря о том, что я уже вообще ничего не чувствую, даже когда люди сильно переходят границы. Эмоции ни в коем случае нельзя в себе подавлять, иначе, проглатывая их, мы начинаем складывать их в животике, после чего вырастает жировая прослойка в виде защиты.

Как только на вас нахлынывает чувство, в него важно погрузиться, прочувствовать, осознать про что оно и прожить. Важно понимать, что нет ничего плохо в злости или грусти, это такие же чувства как радость и счастье, такая же важная часть жизни каждого человека.

Тем более, подавленная злость перекрывает сексуальность, а значит, сложно будет желать, идти к цели и зарабатывать деньги.
Рекомендую послушать ресурсную медитацию, чтобы дать выход всем накопившимся эмоциях, восстановить энергию и силы. Также можно просто включить в наушниках музыку (желательно ритмичную, эмоциональную) и начать активно танцевать, чтобы «вытрясти» из себя всё, что накопилось внутри. Дайте телу двигаться так, как хочется.

Неподвижный образ жизни сильно усугубляет ситуацию, происходит мышечный и энергетический застой. Поэтому каждому человеку, в особенности если у него есть в теле напряжение, необходимо добавить в свою жизнь физические нагрузки, расслабляющий массаж и бассейн. Если привычки заниматься спортом нет, то можно начать с 5-минутной зарядки по утрам. Позже организм привыкнет и станет «просить» больше и чаще нагрузки. Тогда можно добавлять упражнения, бег или пойти в спортзал.
6 мая 2023, 22:35
Фото: @rawpixel.com/freepik.com
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