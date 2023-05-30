Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за распространение фейков

Почему люди изменяют: научное объяснение

Новые исследования ученых показывают, что даже хорошие отношения в браке не спасут от измен. Тема супружеской неверности стара как мир, но несмотря на это, ученые до сих пор пытаются разобраться в причинах этого явления и найти пути решения проблемы.