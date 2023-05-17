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Для себя, удовольствия и высокого уровня жизни: 5 причин выучить испанский язык

Для себя, удовольствия и высокого уровня жизни: 5 причин выучить испанский язык
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Марина Радько

Марина Радько

 Преподаватель испанского языка, переводчик с 18-летним опытом работы, основатель клуба испанских языка и культуры.

Мелодичный и страстный, испанский часто можно услышать в популярных песнях, фильмах и сериалах. А если не только наслаждаться его чарующим звучанием, но и понимать, о чем идет речь?

Марина Радько — преподаватель испанского языка, переводчик с 18-летним опытом работы, основатель клуба испанских языка и культуры, назвала несколько веских поводов для расширения лингвистического кругозора.

Для бизнеса и продвижения по карьерной лестнице

В наше время владение иностранным — один из главных плюсов любого резюме. Этот пункт станет преимуществом при устройстве на престижную работу, выделяя вас из общей массы соискателей. Некоторые должности вообще недоступны без подобных знаний. Среди них есть и такие, которые открывают возможность трудоустройства за границей.

Экономические отношения России со странами Латинской Америки и другими испаноязычными регионами продолжают расширяться. Кроме того, испанский является официальным языком международных организаций и часто используется в деловой сфере. Поэтому навык будет полезен для карьеры и бизнеса.

Отсутствие языкового барьера при выезде за рубеж

Сегодня многие заинтересованы в изучении испанского языка из-за эмиграции и релокации. Он понадобится тем, кто переехал на ПМЖ в ряд государств, где говорят по-испански. Некоторые люди планируют поездку в такие страны, чтобы зимовать вдали от холодов: в Испанию, Доминикану, на Кубу, в Мексику.

Испанский входит в число самых распространенных на планете, поэтому он будет полезен путешественникам. Отсутствие языкового барьера сделает тур более интересным и комфортным.

Поездки в разные страны дают человеку новые впечатления, обогащая его в культурном плане. Чтобы познакомиться с обычаями и традициями страны, зачастую требует общения с местными жителями. Во многих популярных локациях знание испанского языка будет как нельзя кстати: гораздо проще беседовать с окружающими, не прибегая к английскому, которого они часто не знают, чтобы в полной мере понять индивидуальность страны и ее особый колорит. Практическая выгода навыка состоит и в экономии средств — дает возможность выработать собственную, менее затратную, программу тура.

Расширение культурных горизонтов

Чтение испанских книг в оригинале, просмотр кино без перевода, понимание текстов песен позволяют значительно расширить кругозор.

Литература на испанском очень необычная, своеобразная, она плохо поддается переводу. Именно в Латинской Америке зародился жанр «магического реализма», в котором удивительным образом переплетаются реальность и волшебство. Произведения Кортасара и Маркеса, прочитанные в авторском варианте, заиграют яркими красками. Вам даже может показаться, что вы читаете совсем другой роман.

А увидеть Пенелопу Крус и Хавьера Бардема, говорящих не голосом дублера, а своим собственным, похвастаться перед друзьями, что смотришь фильмы без перевода — особое удовольствие.

Новые знакомства

Со знанием языка намного легче общаться с иностранными пользователями соцсетей, устанавливать дружеские отношения, расширять круг общения. Испаноязычные люди очень тепло относятся к тем, кто обращается к ним на родном наречии, отношение сразу меняется к лучшему.

Эксперты делают прогноз, что уже через 10 лет, к 2030 году, на испанском будет говорить 7,5% населения Земли, а это порядка 535 миллионов человек, и примерно 20% населения Европы. Поэтому учить его сейчас — самое время.

Зарядка для ума в прямом смысле слова

Многочисленные исследования, в том числе и Гентского университета в Бельгии, говорят о том, что изучение языков помогает справиться с деменцией и болезнью Альцгеймера. К таким же выводам пришли и американские специалисты из Калифорнийского университета, установив связь между получением лингвистических навыков и риском приобрести эти тяжелые недуги.

Впечатляют также результаты исследований психологов Эллен Белосток и Мишель Мартин-Ри, которые наблюдали за детьми-билингвами. Они отметили, что эти малыши гораздо успешнее находят выход в сложных ситуациях, чем их монолингвальные сверстники.

Для нового себя

Каждый язык — это новый взгляд на мир. Изучая его тонкости, вы познаете другую реальность, учитесь иначе смотреть на привычные вещи. Есть даже такое понятие — «языковые субличности», когда изучение нового языка помогает увидеть себя, свое внутреннее «я», с иной стороны.

Начните говорить на испанском — и в вас проснется дух этой страстной и солнечной страны. Вы и не заметите, как изменитесь: будете активно жестикулировать, голос станет более громким, а поведение — раскованным. Появится вкус к жизни и желание наполнить ее красками.

17 мая 2023, 00:12
Фото: @rawpixel.com/freepik.com
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