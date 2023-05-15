Топ направлений на 2023

Самые востребованные варианты.

Пора планировать отпуск и наслаждаться сладким чувством предвкушения поездки. Турция, Мальдивы, Эмираты, Египет? Куда полететь в 2023? О самых интересных и популярных туристических направлениях рассказала travel-эксперт, автор блога @lime.travel.club и руководитель туристического агентства Lime Travel – Анна Невзорова.



Турция

Невозможно обойти вниманием самое востребованное направление среди русских туристов. Цена на туры в этом году выросла значительно, в том числе из-за повышения валютного курса, но тем не менее спрос на отдых в Турции не спадает. Россияне продолжают выбирать курорты Турции за ее гостеприимство, потрясающую природу, высококачественный сервис, комфортные условия отдыха и, конечно, за доступность направления – короткий авиаперелет, отсутствие виз, возможность отдыха не в отеле, а в частных апартаментах. Кроме того, отдых в Турции может быть радикально разным в зависимости от выбора побережья. Турецкие курорты Черного моря подарят умиротворенный спокойный отдых вдали от людей, наедине с природой. Средиземноморское побережье – выбор для тех, кому нужен отдых по принципу – «море-солнце-пляж», развлечения и активная ночная жизнь. Курорты на Эгейском море подойдут тем, кто не привык сидеть на месте, и пляжному отдыху предпочитает прогулки по красивым местам. В общем, Турция хороша с какой стороны не посмотри, именно поэтому она так популярна среди российских туристов ежегодно и 2023 год – не исключение.

ОАЭ

С июня по август в Эмиратах достаточно жарко, но в то же время, это позволяет сэкономить на путешествии, ведь лето в этом уголке считается низким сезоном, соответственно стоимость туров значительно снижается. Возможно, гулять по такой жаре в дневное время – не лучший вариант, зато можно вдоволь насладиться купанием в море, прогулками по магазинам, SPA-процедурами, гастрономическими приключениями в местных фешенебельных ресторанах, и на пляже такой зной переносится вполне комфортно, а все помещения в Эмиратах отлично охлаждаются. Ну, а вечером, когда жара спадает, можно совершить променад вдоль урбанистических улиц, среди небоскребов и городских огней, чтобы вдоволь насладится настоящим чудом современной архитектуры. Конечно, для тех, кто сложно переносит жару, поездку в ОАЭ лучше перенести на осенние каникулы. В период с сентября по ноябрь – самое удачное время для отдыха в Эмиратах, поэтому многие, кто планирует свой отпуск на осень, уже активно занимают места по системе раннего бронирования.

Египет

Египет – это более доступная версия ОАЭ для туристов, так как египетские курорты достаточно близки по климату и культуре, правда уступая уровню сервиса Эмиратам. Конечно, формат отдыха немного отличается, Египет это всё же больше про ленивый пляжный релакс. Однако этот контрастный коктейль из моря, солнца и песчаных дюн, подарит незабываемые впечатления от отдыха в одном из самых ярких уголков нашей планеты. Египет пользуется огромной популярностью у любителей снорклинга и дайвинга, фотоохота за разноцветными рыбками – особый вид удовольствия в этой стране. Искатели экскурсионных приключений также найдут лакомый кусочек для себя, ведь никто не отменял сафари в пустыне, прогулок на верблюдах и восьмого чуда света – Египетских пирамид. Доступность, экзотика, сервис и комфортный пляжный отдых – вот за что туристы выбирают данное направление в 2023.

Азия

Не смотря на то, что лето в Азии – это традиционно сезон дождей, однако это не мешает данному направлению быть популярным, ведь туроператоры активно продлевают полетные программы на этот период. Но всё-таки, если вы хотите сполна насладиться природой, культурой и местным колоритом Азии, то лучше планировать отпуск на осень или зиму – период, когда вероятность тропических дождей сокращается, жара и влажность спадают, и вашему отдыху не помешают никакие погодные условия. Самые популярные направления – это Таиланд и Бали, кроме того, есть заявления о том, что вскоре возобновиться прямое сообщение с Вьетнамом, так что Азия становится к нам всё ближе и ближе и открывает свои теплые объятия для российских туристов. В Азии всё продумано так, чтобы отдых был запоминающимся – комфортные чистые пляжи и теплое море, живописные пейзажные сюжеты, увлекательные экскурсии, насыщенная программа ночных развлечений. Азия – это особый мир со своей философией, культурой и древней архитектурой, поэтому здесь точно понравится даже самому искушенному туристу.

Мальдивы

Мальдивские острова зарекомендовали себя, как идеальное направление доступное для туристов круглый год, ведь здесь вас ждут максимально стабильные комфортные температурные условия в сочетании с белоснежными пляжами, бирюзовыми водами Индийского океана, сочной тропической зеленью и колоритными бунгало – всё это создаёт идеальную картинку отпуска мечты. Кажется будто все эти картинки из глянцевых журналов – сон, но Мальдивские острова – это рай на земле, куда стоит обязательно приехать хоть один раз в своей жизни. Еще одно преимущество Мальдивских островов – это эталонный уровень отельного сервиса. Поэтому Мальдивы – это идеальное направление для тех, кто хочет сменить обстановку и перезагрузиться, здесь действительно можно отдохнуть душой и телом.

Куба

Прямые рейсы из России и достаточно приятная ценовая политика туров на Кубу, делают данное направление довольно популярным среди туристов в 2023 году. Страна контрастов, местных колоритов и невероятно впечатляющей природы, так и манит путешественников окунуться в теплое Карибское море, отведать местной национальной кухни и прогуляться дикими тропами тропического леса. Куба – это не просто страна – это остров свободы, точка силы и энергии, место которое славится великолепными пляжами, восхитительными старинными городами, гостеприимством и радушием местных жителей. В общем, на Кубе прекрасно всё, поэтому она однозначно заслуживает внимания туристов, даже несмотря на то, что сервис далек от идеала, и отельная база достаточно ограничена в этой стране, однако это сполна компенсируется эмоциями и впечатлениями, которые вы получите по приезду на острова.

Турция

Невозможно обойти вниманием самое популярное направление для российских туристов. Не смотря на то, что цена на туры выросла в несколько раз, в том числе из-за повышения валютного курса, спрос на отдых в Турции не спадает. Россияне продолжают выбирать этот восточный уголок за его гостеприимство, потрясающую природу, высококачественный сервис, комфортные условия отдыха и, конечно за доступность направления – короткий авиаперелет, отсутствие виз, возможность отдыха не в отеле, а в частных апартаментах. Кроме того, отдых в Турции может быть Топ направлений на 2023

Пора планировать отпуск и наслаждаться сладким чувством предвкушения поездки. Турция, Мальдивы, Эмираты, Египет? Куда полететь в 2023? О самых интересных и популярных туристических направлениях рассказала travel-эксперт, автор блога @lime.travel.club и руководитель туристического агентства Lime Travel – Анна Невзорова.

Турция

Невозможно обойти вниманием самое востребованное направление среди русских туристов. Цена на туры в этом году выросла в несколько раз, в том числе из-за повышения валютного курса, но тем не менее спрос на отдых в Турции не спадает. Россияне продолжают выбирать курорты Турции за ее гостеприимство, потрясающую природу, высококачественный сервис, комфортные условия отдыха и, конечно, за доступность направления – короткий авиаперелет, отсутствие виз, возможность отдыха не в отеле, а в частных апартаментах. Кроме того, отдых в Турции может быть радикально разным в зависимости от выбора побережья. Турецкие курорты Черного моря подарят умиротворенный спокойный отдых вдали от людей, наедине с природой. Средиземноморское побережье – выбор для тех, кому нужен отдых по принципу – «море-солнце-пляж», развлечения и активная ночная жизнь. Курорты на Эгейском море подойдут тем, кто не привык сидеть на месте, и пляжному отдыху предпочитает прогулки по красивым местам. В общем, Турция хороша с какой стороны не посмотри, именно поэтому она так популярна среди российских туристов ежегодно.

ОАЭ

С июня по август в Эмиратах достаточно жарко, но в то же время, это позволяет сэкономить на путешествии, ведь лето в этом уголке считается низким сезоном, соответственно стоимость туров значительно снижается. Возможно, гулять по такой жаре в дневное время – не лучший вариант, зато можно вдоволь насладиться купанием в море, прогулками по магазинам, SPA-процедурами, гастрономическими приключениями в местных фешенебельных барах и ресторанах, ведь на пляже такой зной переносится вполне комфортно, а все помещения в Эмиратах отлично охлаждаются. Ну, а вечером, когда жара спадает, можно совершить променад вдоль урбанистических улиц, среди небоскребов и городских огней, чтобы вдоволь насладится настоящим чудом современной архитектуры. Конечно, для тех, кто сложно переносит жару, поездку в ОАЭ лучше перенести на осенние каникулы. В период с сентября по ноябрь – самое удачное время для отдыха в Эмиратах, поэтому многие, кто планирует свой отпуск на осень, уже активно занимают места по системе раннего бронирования.

Египет

Египет – это более доступная версия ОАЭ для туристов, так как египетские курорты достаточно близки по климату, культуре и уровню сервиса к Эмиратам. Конечно, формат отдыха немного отличается, Египет это всё же больше про ленивый пляжный релакс. Однако страна фараонов – это контрастный коктейль из моря, солнца и песчаных дюн, который подарит незабываемые впечатления от отдыха в этом ярком уголке света. Египет пользуется огромной популярностью у любителей снорклинга и дайвинга. Искатели экскурсионных приключений также найдут лакомый кусочек для себя, ведь никто не отменял сафари в пустыне, прогулок на верблюдах и восьмого чуда света – Египетских пирамид. Доступность, экзотика, сервис и комфортный пляжный отдых – вот за что туристы выбирают данное направление в 2023.

Азия

Не смотря на то, что лето в Азии – это традиционно сезон дождей, однако это не мешает данному направлению быть популярным, ведь туроператоры активно продлевают полетные программы на этот период. Но всё-таки, если вы хотите сполна насладиться природой, культурой и местным колоритом Азии, то лучше планировать отпуск на осень – период, когда вероятность тропических дождей сокращается, жара и влажность спадают, и вашему отдыху не помешают никакие погодные условия. Самые популярные направления – это Таиланд и Бали, кроме того, есть заявления о том, что вскоре возобновиться прямое сообщение с Вьетнамом, так что Азия становится к нам всё ближе и ближе и открывает свои теплые объятия для российских туристов. В Азии всё продумано так, чтобы отдых был удачным – комфортные чистые пляжи и теплое море, живописные пйезажные сюжеты, увлекательные экскурсии, насыщенная программа ночных развлечений. Азия – это особый мир со своей философией, культурой и древней архитектурой, поэтому здесь точно понравится даже самому искушенному туристу.

Мальдивы

Мальдивские острова зарекомендовали себя, как идеальное направление доступное для туристов круглый год, ведь здесь вас ждут максимально стабильные комфортные температурные условия в сочетании с белоснежными пляжами, бирюзовыми водами индийского океана, сочной тропической зеленью и колоритными бунгало – всё это создаёт идеальную картинку отпуска мечты. Кажется будто все эти картинки из глянцевых журналов – сон, но Мальдивские острова – это рай на земле, куда стоит обязательно приехать хоть один раз в своей жизни. Еще одно преимущество Мальдивских островов – это эталонный уровень отельного сервиса. Поэтому Мальдивы – это идеальное направление для тех, кто хочет сменить обстановку и перезагрузиться, здесь действительно можно отдохнуть душой и телом.

Куба

Прямые рейсы из России и достаточно приятная ценовая политика туров на Кубу, делают данное направление довольно популярным среди туристов в 2023 году. Страна контрастов, местных колоритов и невероятно впечатляющей природы, так и манит путешественников окунуться в теплое Карибское море, отведать местной национальной кухни и прогуляться дикими тропами тропического леса. Куба – это не просто страна – это остров свободы, точка силы и энергии, место которое славится великолепными пляжами, восхитительными старинными городами, гостеприимством и радушием местных жителей. В общем, на Кубе прекрасно всё, поэтому она однозначно заслуживает внимания туристов, даже несмотря на то, что сервис и отельный комфорт в этой стране на низком уровне, однако это сполна компенсируется эмоциями и впечатлениями, которые вы получите по приезду на острова.радикально разным в зависимости от выбора побережья. Турецкие курорты Черного моря подарят умиротворенный спокойный отдых вдали от людей, наедине с природой. Средиземноморское побережье – выбор для тех, кому нужен отдых по принципу – «море-солнце-пляж», развлечения и активная ночная жизнь. Курорты на Эгейском море подойдут тем, кто не привык сидеть на месте, и пляжному отдыху предпочитает прогулки по красивым местам. В общем, Турция хороша с какой стороны не посмотри, именно поэтому она так популярна среди российских туристов ежегодно.

ОАЭ

С июня по август в Эмиратах достаточно жарко, но в то же время, это позволяет сэкономить на путешествии, ведь лето в этом уголке считается низким сезоном, соответственно стоимость туров значительно снижается. Возможно, гулять по такой жаре в дневное время – не лучший вариант, зато можно вдоволь насладиться купанием в море, прогулками по магазинам, SPA-процедурами, гастрономическими приключениями в местных фешенебельных барах и ресторанах, ведь на пляже такой зной переносится вполне комфортно, а все помещения в Эмиратах отлично охлаждаются. Ну, а вечером, когда жара спадает, можно совершить променад вдоль урбанистических улиц, среди небоскребов и городских огней, чтобы вдоволь насладится настоящим чудом современной архитектуры. Конечно, для тех, кто сложно переносит жару, поездку в ОАЭ лучше перенести на осенние каникулы. В период с сентября по ноябрь – самое удачное время для отдыха в Эмиратах, поэтому многие, кто планирует свой отпуск на осень, уже активно занимают места по системе раннего бронирования.

Египет

Египет – это более доступная версия ОАЭ для туристов, так как египетские курорты достаточно близки по климату, культуре и уровню сервиса к Эмиратам. Конечно, формат отдыха немного отличается, Египет это всё же больше про ленивый пляжный релакс. Однако страна фараонов – это контрастный коктейль из моря, солнца и песчаных дюн, который подарит незабываемые впечатления от отдыха в этом ярком уголке света. Египет пользуется огромной популярностью у любителей снорклинга и дайвинга. Искатели экскурсионных приключений также найдут лакомый кусочек для себя, ведь никто не отменял сафари в пустыне, прогулок на верблюдах и восьмого чуда света – Египетских пирамид. Доступность, экзотика, сервис и комфортный пляжный отдых – вот за что туристы выбирают данное направление в 2023.

Азия

Не смотря на то, что лето в Азии – это традиционно сезон дождей, однако это не мешает данному направлению быть популярным, ведь туроператоры активно продлевают полетные программы на этот период. Но всё-таки, если вы хотите сполна насладиться природой, культурой и местным колоритом Азии, то лучше планировать отпуск на осень – период, когда вероятность тропических дождей сокращается, жара и влажность спадают, и вашему отдыху не помешают никакие погодные условия. Самые популярные направления – это Таиланд и Бали, кроме того, есть заявления о том, что вскоре возобновиться прямое сообщение с Вьетнамом, так что Азия становится к нам всё ближе и ближе и открывает свои радушные объятия для российских туристов. В Азии есть всё для удачного отдыха – комфортные чистые пляжи и теплое море, живописные ландшафты, интересные экскурсии, развлечения и насыщенная ночная жизнь. Азия – это особый мир со своей философией, культурой и древней архитектурой, поэтому здесь точно понравится даже самому искушенному туристу.

Мальдивы

Мальдивские острова зарекомендовали себя, как идеальное направление доступное для туристов круглый год, ведь здесь вас ждут максимально стабильные комфортные температурные условия в сочетании с белоснежными пляжами, бирюзовыми водами индийского океана, сочной тропической зеленью и колоритными бунгало – всё это создаёт идеальную картинку отпуска мечты. Кажется будто все эти сочные экзотические картинки – сон, но Мальдивы – это самый настоящий реальный рай на земле, который стоит обязательно посетить хоть один раз в своей жизни. Еще одно преимущество Мальдивских островов – это эталонный уровень отельного сервиса. Поэтому Мальдивы – это идеальное направление для тех, кто хочет сменить обстановку и перезагрузиться, здесь действительно можно отдохнуть душой и телом.

Куба

Прямые рейсы из России и достаточно приятная ценовая политика туров на Кубу, делают данное направление довольно популярным среди туристов в 2023 году. Страна контрастов, местных колоритов и невероятно впечатляющей природы, так и манит путешественников окунуться в теплое Карибское море, отведать местной национальной кухни и прогуляться дикими тропами тропического леса. Куба – это не просто страна – это остров свободы, точка силы и энергии, место которое славится великолепными пляжами, восхитительными старинными городами, гостеприимством и радушием местных жителей. В общем, на Кубе прекрасно всё, поэтому она однозначно заслуживает внимания туристов, даже несмотря на то, что сервис и отельный комфорт в этой стране на низком уровне, однако это сполна компенсируется эмоциями и впечатлениями, которые вы получите по приезду на острова.