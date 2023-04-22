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Суббота 22 апреля

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Что происходит со льдами Антарктиды

Что происходит со льдами Антарктиды
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Антарктида – это континент, который покрыт льдом и снегом. Он составляет около 90% всех льдов Земли, и его таяние может привести к значительному подъему уровня мировых океанов. Для того чтобы понять, насколько серьезна эта проблема, нужно всего лишь взглянуть на данные, предоставленные в различных отчетах ученых.

Ледники в Антарктиде сегодня находятся под угрозой. Они тают быстрее, чем когда-либо ранее, и об этом стали говорить уже не только ученые, но и многие обычные люди. Причины таяния льда бывают разные: от изменения климата и потепления Земли до человеческой деятельности, но единственное, что точно известно – это то, что растущая скорость таяния ледников представляет серьезную угрозу для всей планеты.

В соответствии с отчетом Межправительственной группы экспертов по изменению климата 2013 года, уровень мировых океанов вырос на 19 сантиметров, причем подавляющая часть этого подъема произошла после 1993 года, когда стали доступными точные данные со спутника о высоте уровня мировых океанов.

Если таяние льда продолжится, это может привести к затоплению большинства территорий, прилегающих к мировым океанам, что несомненно повлияет на жизнь наших потомков.

В 2017 году международная команда ученых обнаружили одну из самых крупных трещин в ледяной плите на западном берегу Антарктиды. Эта трещина получила название Ларсен С. Этот гигантский трещина был длиной в 175 км, шириной в 50 метров и глубиной в 300 метров. В августе 2017 года часть ледового массива ледника откололась от материкового льда и получила название А-68.

Несмотря на это, ученые более оптимистичны по поводу будущего Антарктиды, если общество примет меры для борьбы с изменением климата. Уменьшение выбросов парниковых газов, эффективное использование энергии и более устойчивое использование природных ресурсов – все это может помочь остановить таяние лендиков и сохранить Антарктиду как жизненно важный регион для мирового экосистемы.

Впрочем, также существует мнение о том, что человек в минимальной степени может изменить происходящее. Таяние льда на планете и его образование связаны с глобальными циклическими процессами, которые будут происходить помимо воли населения Земли.

22 апреля 2023, 23:07
Фото: Дни.ру
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