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Суббота 22 апреля

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Ленин, партия, мир: памятники вождю революции в городах России – продолжение

Ленин, партия, мир: памятники вождю революции в городах России – продолжение
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Екатерина Ежова

Екатерина Ежова

 Журналист по призванию и путешественник по духу. Окончила "Международный инновационный университет" с отличием. Люблю свое ремесло и своих читателей.

Эксклюзивные фото к 153 годовщине со дня рождения Ленина от корреспондента "Дни.ру". Вторая часть проекта о памятниках легендарному революционеру.

Великий идеолог коммунизма стал путеводной звездой для многострадальной страны, а созданная им партия направила ее вперед к коммунизму. Сегодня, мечтая о социалистическом обществе, где царит мир и справедливость, россияне вспоминают Владимира Ильича Ленина, который машет им едва ли не в каждом городе.

Корреспондент "Дни.ру" подготовил продолжение фоторепортажа о памятниках вождю революции из разных уголков России. Первую часть о монументах в честь Ленина смотрите по ссылке.

Тюмень может похвастаться одним из самых больших бронзовых памятников Ленину. Интересный факт: во времена Великой Отечественной войны в городе находился временный мавзолей, где два года хранили тело Владимира Ильича.

Ленин в Тюмени. Фото: Екатерина Ежова

В Нижнем Новгороде высоченный гранитный Ленин изображен вместе с марксистами. По соседству здание Нижегородской ярмарки, а еще рядом Стрелка — место слияния рек, Волги и Оки.

Ленин в Нижнем Новгороде. Фото: Екатерина Ежова

Ленин во Владивостоке ломает систему больших городов: установлен он не в центре города, а около железнодорожного вокзала. Вождь революции встречает приезжающих и провожает отбывающих. Мелочь, а приятно!

Ленин во Владивостоке. Фото: Екатерина Ежова

Ну а в Астрахани Ленин возвышается прямо у кремлевской стены, враг не пройдет. Отец Владимира Ильича родился в этом городе, поэтому его тоже увековечили: в центре Астрахани есть отдельный памятник Илье Николаевичу Ульянову.

Ленин в Астрахани. Фото: Екатерина Ежова

Ленин в Пскове тоже стоит в двух шагах от местного кремля — крома. Площадь перед скульптурным сооружением является одним из любимых мест отдыха горожан.

Ленин в Пскове. Фото: Екатерина Ежова

В Новосибирске памятник Ленину занимает обширное пространство, хотя при жизни Владимир Ильич бывал в городе лишь проездом, да и то менее суток. Так или иначе, одноименная площадь в честь идеолога коммунизма — ведущая достопримечательность города и место встреч.

Ленин в Новосибирске. Фото: Екатерина Ежова

До Калининградской области традиция смотреть на красавца-вождя тоже дошла. Белый Ленин в Зеленоградске встречает удивленные взгляды на Курортном проспекте, пока отдыхающие идут к Балтийскому морю. Пару лет назад монумент хотели перенести ради расширения гостиницы, но горожане его отстояли.

Ленин в Зеленоградске. Фото: Екатерина Ежова

Ленин в Красноярске гармонично вписывается в парковый ландшафт. Вокруг скульптуры установлены качели, чтобы все желающие скрашивали досуг, любуясь на вождя.

Ленин в Красноярске. Фото: Екатерина Ежова

Йошкар-Ола гордится скульптурой Владимира Ильича в полный рост, да еще какой! В столице Марий Эл обошлись без пафоса — Ленин тут держит руки в карманах и создает впечатление товарища из советского прошлого.

Ленин в Йошкар-Оле. Фото: Екатерина Ежова

Памятник Ленину в Кызыле открыли к столетию со дня его рождения в 1970 году. Сперва может показаться, что он примитивный, но в контексте местного колорита — напротив молитвенного буддийского барабана монумент выглядит символично.

Ленин в Кызыле. Фото: Екатерина Ежова

Ленин в Великом Новгороде — это образная вершина Великого Октября, ведь постамент как раз выполнен в революционной тематике. Это один из первых памятников легендарному вождю, установленных в Советском Союзе.

Ленин в Великом Новгороде. Фото: Екатерина Ежова

У Барнаула целая коллекция скульптурных сооружений в честь Ленина. Одна из лучших — на площади Советов.

Ленин в Барнауле. Фото: Екатерина Ежова

Оригинальностью отличается памятник в Уфе. Сзади вождя возвышается стела с земным шаром. Вблизи лицо Владимира Ильича Ленина выглядит так, будто он коренной житель Башкирии.

Ленин в Уфе. Фото: Екатерина Ежова

"Кто ж его посадит? Он же памятник!" — шутят некоторые кинолюбители. А в Абакане взяли, да и посадили бронзового Ленина, причем очень даже впечатляюще! В Хакасии птицам он нравится, и с пернатыми не поспоришь.

Ленин в Абакане. Фото: Екатерина Ежова

Ленин в Воронеже — это классика жанра. Монумент возвели еще до Великой Отечественной войны, а по окончании реконструировали. Кстати, в лихие 90-е хулиган целился в него из гранатомета, но, к счастью, промахнулся.

Ленин в Воронеже. Фото: Екатерина Ежова

Скульптурный Ленин в Ржеве изначально стоял с вытянутой вперед рукой, но в военное время его уничтожили в период оккупации. Более того, на площадке перед памятником были установлены виселицы для проведения показательных казней советских граждан. И хотя сейчас памятник выглядит приемлемо, это место скорби — земля помнит пролитую кровь.

Ленин в Ржеве. Фото: Екатерина Ежова

По легенде, Ленин называл Иваново-Вознесенск (ныне Иваново, — Прим. ред.), одной из трех пролетарских столиц наряду с Москвой и Петербургом. Кроме того, город стал Родиной первого Совета. В честь Владимира Ильича установлено несколько скульптурных сооружений.

Ленин в Иваново. Фото: Екатерина Ежова

Самара не забывает вождя революции и всячески подчеркивает его связь с историей города. Именно там Владимир Ильич Ульянов стал Лениным, в его голову пришли грандиозные планы и появился решительный настрой к изменению уклада социальной жизни.

Ленин в Самаре. Фото: Екатерина Ежова

22 апреля 2023, 11:57
Ленин в Чкаловске Нижегородской области. Фото: Екатерина Ежова
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

И Ленин – такой молодой: Как выглядят памятники вождю в разных уголках России

Памятник Ленину в Улан-Удэ. Фото: Екатерина Ежова
Памятник Ленину в Ульяновске. Фото: Екатерина Ежова
Памятник Ленину в Краснодаре. Фото: Екатерина Ежова
Памятник Ленину в Твери. Фото: Екатерина Ежова
Памятник Ленину в Екатеринбурге. Фото: Екатерина Ежова
Памятник Ленину в Саратове. Фото: Екатерина Ежова
Памятник Ленину в Петрозаводске. Фото: Екатерина Ежова
Памятник Ленину в Вологде. Фото: Екатерина Ежова
Памятник Ленину в Сочи. Фото: Екатерина Ежова
Памятник Ленину в Челябинске. Фото: Екатерина Ежова
Памятник Ленину в Волгограде. Фото: Екатерина Ежова
Памятник Ленину в Архангельске. Фото: Екатерина Ежова

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