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Жители российских регионов начали получать письма с предложением вступить в ряды ЧВК "Вагнер"

Жители российских регионов начали получать письма с предложением вступить в ряды ЧВК "Вагнер"
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СМИ сообщили, что жителям Иркутской области, Томска и Сыктывкара стали приходить в почтовые ящики письма от имени Героя Российской Федерации Андрея Трошева. Гражданам предлагают вступить в ЧВК "Вагнер".

Рассматриваются кандидаты в возрасте от 21 до 60 лет, при этом человек может не иметь опыта военной службы. Будущим бойцам обещают оклад от 240 тысяч рублей, премии, гарантированные выплаты, страховку жизни и обмундирование.

"В этот ответственный момент сотни тысяч россиян уже стоят на защите Родины. Призываю Вас вступить в ряды ЧВК Вагнер и занять место в наших рядах", – сказано в письме.

В конце письма прилагаются обратные контакты для связи. Информацию о письмах опубликовали телеграм–каналы "Горизонтальная Россия" и "Интересный Томск".

2 апреля 2023, 15:59
Фото: пресс-служба компании "Конкорд"

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