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Общество
Какие продукты можно есть перед сном: рассказал диетолог

Какие продукты можно есть перед сном: рассказал диетолог

Эксперт призвала отказаться от потребления продуктов с высоким содержанием углеводов.
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В ночное время многие процессы в организме человека, в том числе, метаболизм, замедляются, поэтому специалисты призывают людей не наедаться перед сном, иначе существует риск заработать несварение и сопутствующие проблемы с пищеварительной системой.

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Если же вы очень сильно проголодались, то выбирать придется из ограниченного набора продуктов. Что можно есть на ночь, рассказала врач-диетолог Александра Разаренова. При этом она подчеркнула, что желание перекусить перед сном может свидетельствовать о нарушении пищевого поведения.

По данным портала "Вести Подмосковья", эксперт призвала отказаться от потребления продуктов с высоким содержанием углеводов. Кроме того, диетолог отметила, что прием пищи на ночь может спровоцировать колебания уровня глюкозы в крови, что, в свою очередь, способно навредить качеству сна, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Диетолог призвала не есть перед сном макаронные изделия, крупы, сладости и овощи, насыщенные крахмалом. От фастфуда и горячительных напитков тоже следует отказаться. Допускается употребление костного бульона и говяжьего языка, некоторых орехов, куриных яиц и тыквенных семян, авокадо.

Кроме того, по словам врача, травяной чай с добавление одной ложки кокосового или какао-масла может помочь побороть чувство голода перед сном.

Фото: Andrey Turusov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 13 апреля 2023, 06:03 Источник: Радио Sputnik ✓ Надежный источник

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