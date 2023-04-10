Тренд на непереносимость глютена: как маркетологи делают деньги на доверчивых россиянах

Недостаток глютена может привести к болезням сердца.

Многие эксперты в сфере правильного питания и здорового образа жизни сегодня пропагандируют отказ от молочных продуктов и глютена. Но так ли это полезно, и действительно ли эти продукты не подходят людям? Нутрициолог Вероника Гусакова развеяла мифы.

По словам эксперта, отказываться от молочки и глютена нужно исключительно по рекомендации медиков. Среди прочих показаний это генетические болезни и непереносимость данных продуктов. Просто так на ровном месте переставать употреблять молоко и глютен бессмысленно и даже вредно.

"Целиакия, или непереносимость глютена, — это хроническое генетическое заболевание, которым страдает 1% населения планеты. Для определения целиакии существует генетический анализ", – рассказала нутрициолог.

Впрочем, сейчас куда ни глянь, у каждого второго целиакия. То ли это новомодное заболевание, которое все кинулись лечить, то ли статистика хромает.

По словам нутрициолога, здоровый кишечник всегда нормально будет расщеплять глютен и усваивать его. То, что глютен склеивает ворсинки кишечника – полнейшая чушь, успокоила эксперт.

Более того, глютен полезен, и он содержит около 20 незаменимых аминокислот. Выходит, что вместе с глютеном люди добровольно лишают себя ценных веществ. В итоге их дефицит может привести к болезням сердца, пишет Ura.ru.