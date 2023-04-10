Просто страсть: Как понять, что вы не любите?

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Понедельник 10 апреля

06:01Просто страсть: Как понять, что вы не любите? 04:35Выдра попалась на оптической иллюзии падения воды (видео) 02:26Возьмите ребенка с собой на йогу! Что такое детская йога и для чего она нужна вашему ребенку? 00:02День Иллариона: что нельзя делать в праздник 10 апреля 22:39"Нет сил бороться": угасшие из-за депрессии звезды шоу-бизнеса 21:1210 случайных фото кошек, снятые фотографом в разных концах света 20:03Как преодолеть паническую атаку: совет психолога 17:51Погрузились в молчание: в последний день Меладзе был окружен близкими и цветами 17:46Тест: угадай фильм по культовому наряду 17:22"Встречали и били рожу": предателя Максима Галкина* жестко наказали за длинный язык 16:53"Можете больше не искать": показавшая животик Лолита рассказала о беременности 15:50"Она беременна": отец Киркорова вывел в свет молодуху после новостей о разводе 15:19"Наняла детективов": слетевшая с катушек Бородина вычислила всех любовниц мужа-изменщика 14:58Надевшая траурное платье Кабаева не смогла сдержать улыбку: Я даже не ожидала такого 14:17"Мне так стыдно стало": пихающего за обе щеки Киркорова поймали в интимный момент 13:34Случился рецидив: услышавшая диагноз врача Тодоренко впала в истерику 12:26"Трусы надень": задравшую платье Пугачеву крепко приложили за грязь 12:25Диетолог рассказал о питании при болезнях сердца 11:37"Осталось двое детей": люди рыдают после новости о смерти Ягудина в ДТП в Москве 11:00Омолодившаяся Яковлева предстала с маленьким ребенком: Сын 09:12От какого пластического хирурга лучше уйти 08:24Грязь, вонь и необязательность: 8 причин уехать из Турции 06:14Почему детские салфетки опасны? Мнение эксперта 04:05Гороскоп любви: как разные знаки зодиака чувствуют конец отношений 02:31Бесплодие после 40 лет у мужчин: миф или реальность? 00:07Вербное воскресенье: приметы и традиции 9 апреля 22:17Мода на века: что носили на Руси 800 лет назад и раньше 21:20Сообщившая о разводе Топалову Тодоренко ошарашена вердиктом специалиста 20:21Кудрявцева, Аффлек, Бородина: страдающие от мигрени звезды шоу-бизнеса 19:20Объявлено о возвращении опального Панина в Россию 18:19Басков прилюдно разоблачил скрывающего тайну Пригожина: Молчал 20 лет 18:00"Замуж собралась": рассказавшая о поиске спонсора Боня примерила белое платье 17:30"Это ошеломляюще": вибрато довел взбудораженную Гагарину до полного экстаза 16:40"Некрасивая и рыхлая": разошедшаяся Пугачева публично задрала платье 15:30Десять тысяч долларов: объявлена цена за голову принца Гарри 14:46"Опустилась в глазах": на втянутую в жуткий скандал Долину напали толпой 14:20Вонзился скальпель: над ногой Костомарова вновь склонились хирурги 13:30У разбитого корыта: оставшийся без единой копейки Милохин продает последнее 12:10"Стану мамой": показавшая пузико Семенович призналась в скором рождении малыша 11:00Нешуточные страсти: преобразившаяся Степаненко окружена толпами женихов 10:17Галкин* и Вайкуле: из грязи в князи 08:08Певица Валерия дала рецепт: Медовый напиток для похудения 06:09Квартиры разрешат передавать досрочно 04:24Тест: отгадайте фильм Станислава Говорухина 02:12ЖК с лучшими ценами на жилье с отделкой 00:02"Неуместный член семьи": унизивший короля принц Гарри обрел новых врагов 21:55"Уже не спасти": шагнувшая в пропасть Тодоренко оставила письмо после развода с Топаловым 21:20Конфискация недвижимости: переметнувшаяся на сторону Киева Ротару лишится всего 21:00Взгрустнулось: изгнанный Галкин* помечтал о беззаботной жизни в России 20:40МакSим пугает фанатов, Боня клянчит деньги, Галкина* – в президенты: 7-й выпуск шоу "На Днях"
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Просто страсть: Как понять, что вы не любите?

Просто страсть: Как понять, что вы не любите?
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Сексолог назвал первые "тревожные звоночки" в отношениях.

Может ли любовь существовать отдельно от страсти? Сексолог помог разобраться, как отделить одно от другого и не перепутать свои чувства. Ведь если человек спутает страсть с любовью, рано или поздно наступит горькое разочарование.

Сексолог объяснил, какие "звоночки" говорят о том, что в отношениях запахло жареным, и скоро все рухнет. Первое – это состояние эйфории. В первые месяцы отношений это бывает почти у всех. Человека буквально заливает гормонами, и это нормально. В этот момент человек с трудом отличает любовь от страсти, поэтому важно не наделать ошибок. Ведь именно так случаются предложения руки и сердца и клятвы в вечной любви на пятый день знакомства.

Второе – идеализация партнера. Если вы не видите никаких недостатков у своего спутника, это уже ненормально. Ведь идеальных людей не бывает. Вопрос: почему для вас он такой хороший? Скорее всего, речь идет только о страсти. Когда же "розовые очки" спадут, наступит депрессия.

Третье – отсутствие духовной близости в отношениях. Если вы без ума друг от друга, но на этом все, скорее всего вы еще не любите. Любовь возможна лишь тогда, когда вам хорошо и есть о чем поговорить за порогом спальни.

10 апреля 2023, 06:01
Влюбленные. Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Womanhit✓ Надежный источник

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