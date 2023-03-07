Станислав Шелестов: Даже в серьезные, драматические фильмы я всегда стараюсь добавить юмор

Актуальные, необычные, невероятно талантливые. Так описывают его фильмы и обычные зрители, и члены жюри известных кинофестивалей. О том, как добиться успеха на международном уровне, получить признание в индустрии и создать картину в жанре виртуальной реальности, мы поговорили с режиссером Станиславом Шелестовым.



Станислав, что вдохновило Вас на то, чтобы стать кинорежиссером?

Мне нравится рассказывать истории, а режиссер – это, по сути, именно рассказчик. Возьмите один и тот же сценарий и двух разных режиссеров – и у вас получатся два разных фильма. Конечно, мне нравится творческий процесс, когда работа множества людей складывается в одно целое и сценарий из текста на бумаге превращается в фильм.

Ваши фильмы получили множество наград на международных фестивалях, в том числе за Лучшую режиссуру на фестивале Austin Comedy Shorts. Какова была Ваша реакция на награду и повлияла ли она на будущие проекты?

Получать любую награду за свою работу – это всегда приятно, однако, когда отмечают режиссуру – это невероятно вдохновляет. Лично для меня это означает, что я на правильном пути и нужно продолжать в том же духе, поэтому, конечно, это влияет и на будущие проекты, придает большей уверенности, ведь никогда не знаешь заранее, получится тот или иной фильм или нет.

Фильм «Like. Share. Repost» был сатирой на чрезмерное увлечение подростков соцсетями, «Да, дорогая!», в свою очередь – триллер, затрагивающий тему домашнего насилия. Как Вы думаете, что отличает ваш режиссерский стиль, и как Вы следите за тем, чтобы Ваша работа всегда была свежей и новаторской?

Ну, я, конечно, специально не слежу за этим, просто стараюсь выбирать темы, которые меня волнуют. Что касается режиссерского стиля, то я больше внимания уделяю тому, что происходит в кадре с точки зрения сюжета, а не каким-то сложным пролетам камеры или визуальным трюкам, люблю использовать практические эффекты вместо компьютерной графики, ну и, думаю, нельзя не отметить юмор. Даже в серьезный драматический фильм я непременно вставлю что-то забавное. Я считаю, что нельзя грузить зрителя одной темой бесконечно долго, нужно ему давать отдохнуть ментально.

Лучший VR фильм на фестивале Global Film Festival Awards, Лучший триллер в New York Movie Awards, Лучший Короткий метр в Chambal International Film Festival… Можете ли Вы рассказать о создании картин, которые принесли Вам столько наград?

Самым технически сложным получился фильм «Проблемы других», потому что формат виртуальный реальности накладывает ряд ограничений на саму съемку: это и отсутствие монтажных склеек, а значит сцена играется целиком, как в театре, плюс сложность на постпродакшене: в двух новеллах из трех пришлось склеивать изображение с 13 камер вручную. Очень благодарен актеру Андрею Козлову («Другие», «Безсоновъ», «Скорая помощь» и др.), который был настолько смел, что согласился играть в сцене, где от него требовалось выполнить трюк с падением спиной назад на крыше 9-этажного дома. Еще в фильме сыграли Николай Орловский («Красный призрак»), Генриетта Автушенко («Довлатов») и Богдан Мерзликин.

Самым сложным в плане режиссуры получился фильм «Да, дорогая!». Это триллер с нелинейной структурой и сложными персонажами, с которыми актеры Ольга Листратова («Чужая кровь», «Детокс» и др.), Владимир Галимов и Михаил Мухин («Метод», «Черная вдова» и др.) справились великолепно.

На съемках черной комедии «Like.Share.Repost» произошел забавный случай: за пару дней до начала работы мы с оператором фильма Кириллом Ханенковым смотрели натуру для одной сцены: это должен был быть типичный двор многоэтажки. Утвердив один, мы спокойно занялись дальнейшей подготовкой, а когда вернулись туда уже со всей съемочной командой рано утром, обнаружили, что коммунальные службы перекрасили все свежей краской в ярко желтый цвет. Пришлось срочно переносить локацию. Хорошо, что в том спальном районе оказался другой подходящий двор и мы успешно все отсняли, хотя и выбились немного из графика. В том фильме снялись замечательные актеры – Алексей Иванков («Регби», «90-е. Весело и Громко»), Николай Мулаков («Продукты24», «Каникулы Президента») и Елена Емельянова (мюзикл «Остров Сокровищ»).

Ваши фильмы поднимают остросоциальные темы, какое влияние они оказывают на зрителей?

Зритель смотрит фильм как развлекательный продукт, но в нем заложены мысли и идеи, которые могут всплыть спустя даже несколько дней после просмотра. Я неоднократно встречал подобное в отзывах на свои картины, поэтому стараюсь делать свои работы многослойными, не нагружая зрителя какой-то моралью напрямую, а давая ему возможность самому дойти до всех смыслов.

Фильм, «Да, дорогая!» получил зрительскую награду за Лучшую режиссуру на фестивале Thriller/Suspence. Есть ли рецепт успешного фильма, и как заставить зрителя задуматься о важном?

Думаю, что однозначного рецепта тут быть не может, кино – это плод труда большого количества людей, и его успех зависит от многих факторов. Просто нужно честно делать свою работу и не считать своего зрителя глупее себя. Я предпочту что-то недосказать, чем буду топтаться на одном месте, разжевывая смысл сцены и навевая скуку там, где зритель уже все понял и хочет идти дальше.

Не могли бы Вы чуть подробнее остановиться на фестивалях? Думаю, это будет интересно авторам, которые только собираются отправлять свои работы на суд членов жюри

Фестивали – это отдельная история. И, конечно, лучше, чтобы этим занимался опытный человек. В первую очередь необходимо тщательно отбирать фестивали, на которые собираешься подавать фильм, смотреть, чтобы жанр фильма подходил под формат мероприятия, чтобы участники предыдущих лет были Вам интересны, посмотреть отзывы, прессу. И если Вы чувствуете, что это Ваш формат, Ваши люди – тогда вперёд.

Мой первый короткий метр – «Проблемы других», созданный для формата виртуальной реальности, был показан в числе 12 лучших работ из России на Russian Film Week в Лондоне (2019), причем только 2 фильма из них были игровыми. Фестивали – это отличный способ не только показать свой фильм, но и познакомиться с другими авторами и многими интересными людьми. Например, благодаря одному из фестивалей предмет реквизита из фильма «Проблемы Других» был выставлен в Библиотеке эмпирического искусства и дизайна в Сан-Франциско. Кроме того, такие мероприятия позволяют посмотреть мир, лучше узнать другие культуры.

Мои картины были показаны на сотне фестивалей по всему миру. Конечно, я не смогу рассказать про все – они побывали в гораздо большем количестве стран, чем я. Например, черная комедия «Like.Share.Repost» была награждена за Лучший иностранный фильм и Лучшую режиссуру на фестивале Austin Comedy Short Film Festival (США) и победила в номинации Лучший короткий метр на одном из крупнейших фестивалей в Индии – Chambal International Film Festival. Триллер «Да, Дорогая!» отметился наградами за Лучший триллер и Лучшую Драму на фестивалях в Италии – Assurdo Film Festival и Reale Film Festival, а во Франции фильм вышел в финал фестиваля Red Movie Awards.

Для некоторых фестивалей важно, чтобы фильм не был доступен для широкой аудитории, поэтому стоит рассчитывать на период примерно в один год, чтобы дать фильму возможность спокойно прожить свою фестивальную жизнь, ну, а там, собрав все возможные награды, выпускать его уже в широкий прокат.

Все Ваши фильмы были сделаны в сотрудничестве с Decameron Art Studio. Расскажите о Вашей работе с этим продюсерским центром и в целом особенностях сотрудничества режиссера и продюсера

Да, мы сделали 3 независимых фильма, в которых Decameron Art Studio помогал с кастингом, подготовкой актеров, продюсированием и фестивальным продвижением фильмов. Найти хорошего продюсера, чья задача предоставить режиссеру необходимые инструменты для создания фильма, не ограничивая его в творческом плане, конечно, в рамках бюджета, – это большая удача для режиссера. Думаю, у нас впереди еще много совместных работ.

Как Вы оцениваете в принципе развитие киноиндустрии в России?

Если не говорить про независимое кино, то сейчас государство все еще остается главным заказчиком и инвестором, но с приходом и развитием стриминговых платформ, которые заинтересованы производить свой продукт, у нас появляется шанс на возрождение киноиндустрии и на появление новых лиц среди режиссеров. Российское кино, в погоне за условным Голливудом, удивительным образом переродилось и сейчас способно выдавать фильмы для международного зрителя, не обремененные местным колоритом и сюжетами, понятными только для своих.

Можете ли Вы рассказать о каких-либо предстоящих проектах?

Сейчас я разрабатываю сценарий для сериала, и моя основная цель на сегодня – его запуск. Не буду вдаваться в детали, могу лишь сказать, что возлагаю большие надежды на этот проект. Даже приходится отказываться от некоторых предложений, чтобы не откладывать работу над ним. Очень хочу, чтобы этот сериал увидело максимальное количество зрителей по всему миру!