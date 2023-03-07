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Вторник 7 марта

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"Главное – не посадить": какие растения запрещено выращивать в саду

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Закон для всех един.

Весна идет — весне дорогу! Не за горами и садово-огородные работы. В преддверии сезона интернет-издание "Подмосковье сегодня" напоминает, что россиянам нельзя выращивать в саду по нормам законодательства.

Выбор у садоводов-любителей большой. "Главное – не посадить эти опасные растения", — предупреждают журналисты.

Итак, к числу запрещенных культур относятся: конопля, мак снотворный, гавайская роза, эфедра и шалфей предсказателей. Их выращивание чревато очень серьезными и тяжелыми последствиями вплоть до лишения свободы.

7 марта 2023, 17:20
Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Интернет-издание "Подмосковье сегодня"✓ Надежный источник

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