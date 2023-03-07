"Главное – не посадить": какие растения запрещено выращивать в саду

Закон для всех един.

Весна идет — весне дорогу! Не за горами и садово-огородные работы. В преддверии сезона интернет-издание "Подмосковье сегодня" напоминает, что россиянам нельзя выращивать в саду по нормам законодательства.

Выбор у садоводов-любителей большой. "Главное – не посадить эти опасные растения", — предупреждают журналисты.

Итак, к числу запрещенных культур относятся: конопля, мак снотворный, гавайская роза, эфедра и шалфей предсказателей. Их выращивание чревато очень серьезными и тяжелыми последствиями вплоть до лишения свободы.