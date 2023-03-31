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Общество
Собянин: Электробусы с начала работы в Москве перевезли 300 млн пассажиров

Собянин: Электробусы с начала работы в Москве перевезли 300 млн пассажиров

В столице продолжается замена дизельных автобусов на электробусы отечественного производства.
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Электробусы вышли на столичные маршруты пять лет назад. За это время они перевезли 300 миллионов человек, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

"Многие уже не представляют поездки без возможности, например, зарядить телефон или удобно поставить коляску", – отметил градоначальник.

В электробусах выпуска 2022 года установили электрические отопители для поддержания оптимальной температуры в салоне. "Умное" освещение в зависимости от времени суток меняется с холодного на теплое.

Собянин уточнил, что в Москве действует 79 электробусных маршрутов. В 2023 году добавится 29. Планируется открыть второй электробусный парк и установить около 200 ультрабыстрых зарядных станций.

Фото: пресс-служба

В столице курсирует 1055 электробусов. В прошлом году они перевезли 117 миллионов пассажиров. Больше всего маршрутов такого транспорта на северо-востоке и западе Москвы.

Город заключил крупнейший в Европе контракт по электробусам. В ближайшие два году столице поставят 1,2 тысячи машин. Это позволит запустить новые маршруты.

С 2018 года благодаря замене дизельных автобусов на электробусы выбросы углекислого газа в Москве сократились почти на 80 тысяч тонн, а загрязняющих веществ – на 540 тонн. Москва продолжит делать ставку на экологически чистый наземный транспорт, говорил Сергей Собянин.

Фото: Фото Е. Самарин/Mos.ru
Автор: 31 марта 2023, 11:59 Источник: Телеграм-канал Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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