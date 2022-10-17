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Экономика
В Москве создали инновационные зарядные станции для электромобилей

В Москве создали инновационные зарядные станции для электромобилей

Столичное предприятие планирует уже в ближайшее время выпустить около 500 зарядных станций. Они предназначены для коммерческого и частного использования.
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Инновационные зарядные станции разработала московская компания "САГА". Зарядка электромобиля займет от двух до пяти часов, рассказал глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

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По его словам, процессом питания автомобиля можно будет управлять с помощью приложения на смартфоне. Отечественные технологии позволяют полностью заместить иностранных производителей, подчеркнул руководитель департамента.

Предприятие выпускает зарядные станции в антивандальном корпусе. Изделия адаптированы под разные климатические условия, оснащены системой контроля управления влажностью и температурой.

Ранее сообщалось, что московская компания достигла целевых показателей нацпроекта "Производительность труда" за три месяца вместо запланированных шести. Сейчас предприятие выпускает до 20 изделий в месяц.

Москва делает ставку на электрический транспорт. В июле 2022 года в Троицком административном округе открылся крупнейший в Европе парк электробусов.

В скором времени город наладит производство электромобилей на заводе "Москвич". Это будет как личный, так и городской автотранспорт – такси и каршеринг.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Никеричев Андрей/Агентство "Москва"
Автор: 17 октября 2022, 11:02 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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