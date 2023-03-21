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В Москве будет создаваться универсальная платформа российского электротранспорта – Собянин

В Москве будет создаваться универсальная платформа российского электротранспорта – Собянин
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Российская столица является лидером в Европе по количеству электробусов, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.

По его словам, электробусы ездят по 79 московским маршрутам. Они перевозят 430 тысяч пассажиров ежедневно, уточнил мэр.

Градоначальник напомнил, что в Москве появилась бесплатная парковка для электромобилей, строятся новые зарядные станции. Жители столицы все чаще пользуются велосипедами и электросамокатами, констатировал Собянин.

Он сообщил, что в столице появится Центр исследования и разработки в области электротранспортных средств. Там будут создавать универсальную платформу электрического транспорта с использованием российских компонентов и внедрять беспилотные автомобили.

"Открытие такого центра в Москве — важный шаг к достижению технологического суверенитета в области электромобилестроения", – подчеркнул Собянин.

Мэр отметил, что столичные специалисты уже ведут разработки в этой сфере. На базе технополиса "Москва" действует кластер электромобилестроения, куда входят свыше 40 компаний. Они выпускают легковой и грузовой электротранспорт, аккумуляторные батареи и спецтехнику.

На дорогах Москвы ездят уже более тысячи электробусов. Это полностью экологичный вид транспорта с нулевыми выбросами в атмосферу.

Собянин ранее сообщил, что производство трамваев для московского транспорта локализовано на 90%. В ближайшие несколько лет на столичные маршруты выйдет еще 150 современных низкопольных вагонов.

21 марта 2023, 16:26
Фото: Авилов Александр/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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