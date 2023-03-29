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Цены выросли: Сколько стоит в этом году поменять зимнюю резину на летнюю

Цены выросли: Сколько стоит в этом году поменять зимнюю резину на летнюю
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Летняя резина не выносит пониженных температур.

С приходом тепла многие автолюбители задаются вопросом – когда менять зимнюю резину на летнюю. Эксперты отмечают, что уже сейчас в некоторых автосервисах есть заявки на шиномонтаж. Однако они не советуют торопиться в данном вопросе и советуют подождать до тех пор, пока среднесуточная температура воздуха перестанет опускаться ниже пяти градусов.

По прогнозам синоптиков, в 2023 году весной стабильное тепло наступит не раньше 3 апреля. Днем воздух будет прогреваться до +14 днем, ночью до +3. Только тогда уже можно будет смело менять шины, cообщает сайт Ura.Ru.

В автосервисах пояснили: именно в такое время летняя резина будет нормально функционировать. Все дело в том, что при низких температурах состав резиновой смеси у летней шины не будет работать.

Тем, кто сейчас планирует дальние поездки, пока не стоит "переобувать" свои ласточки и стоит подождать еще недельку, сообщает RT.

Стоит отметить, что в 2023 году в новом сезоне стоимость замены шин в специализированной мастерской (в данном случае – колес в сборе без балансировки) в разных российских городах начинается от 850 до 1400 рублей за комплект шин R12-14 (минимальный размер колеса).

Комплекс шиномонтажных работ для легкового автомобиля с 15-дюймовыми колесами обойдется в 1600 рублей — цена выросла незначительно еще в начале зимы. В другом автосервисе стоимость составила 1750 рублей.

29 марта 2023, 09:20
Шиномонтаж. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/ Globallookpress.com
Ura.ru✓ Надежный источник

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