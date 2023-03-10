"Дети зубров твоих не хотят вымирать": животным Беловежской пущи угрожает человек

Зубры Беловежской пущи в беде.

В 2021 году Польша занялась строительством забора на границе с Белоруссией, тем самым спровоцировав изменения в природе Беловежской пущи. Как отмечает Царьград, под угрозой оказались европейские зубры — их популяция, согласно прогнозам, может скоро исчезнуть.

Так по вине человека страдают животные, причем не только зубры. Многие гибнут от ран из-за колючей проволоки. К проблеме не остаются равнодушны экологи и МИД Белоруссии, только вот достучаться до инициаторов возведения забора пока не выходит.

"Дети зубров твоих не хотят вымирать, Беловежская пуща", — голосили "Песняры", побуждая людей беречь живую природу и гордиться ею. Однако со временем смысл этих громкой и одновременно трагической фразы, увы, безнадежно обесценили.