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Суббота 25 февраля

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Зачем россияне переезжают в Дубай?

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И почему он стал новым домом для русских.

Продолжительное время Арабские Эмираты были своего рода Меккой для предпринимателей со всего мира. Однако в последние годы сюда переезжают не только для того, чтобы комфортно строить бизнес или заниматься инвестированием. Многие переселенцы преследуют иные цели, как правило, связанные с улучшением уровня жизни. В поисках восточной сказки сюда едут и наши соотечественники. А одним из самых популярных направлений для релокации и переезда на ПМЖ для россиян является Дубай. Почему именно этот город на берегу Персидского залива становится для них новым домом, рассказывает основатель агентства покупки и продажи жилья в Дубае — Эльвин Гурбанов.

Жизнь у моря и вечное лето

Большую часть года в Дубае сохраняется комфортная погода, что делает его идеальным местом для зимовки. Впрочем, самые жаркие летние месяцы здесь переносятся не сложнее, чем под изнурительным московским солнцем. Город полностью адаптирован для высоких температур: везде установлены кондиционеры, а транспортная система устроена так, что ходить пешком не придется.

Налоговые льготы

Правительство Дубая вкладывает огромные ресурсы для укрепления и развития экономики эмирата. А в свободных экономических зонах ОАЭ действуют налоговые льготы, которые позволяют, используя преимущества местного законодательства, комфортно строить бизнес и приобретать недвижимость. Поэтому Дубай становится точкой притяжения для многих предпринимателей и инвесторов.

Новые профессиональные возможности

Процветающая бизнес-среда, растущий рынок трудоустройства и простота получения резидентской визы создают благоприятные условия для тех, кто переезжает в поисках возможности стабильного безналогового заработка или с целью ускорить свой карьерный рост. А учитывая релокацию сюда многих компаний, нужда в иностранных специалистах только возрастает.

Образование для детей

С ростом числа экспатов, в стране увеличивалось и количество вариантов для получения образования. Сегодня в Дубае есть огромный спектр возможностей для детей любых национальностей и культур. Так в эмирате открыты сотни доступных на платной основе учебных заведений, где представлены различные мировые образовательные программы. Самые популярные из них — международный бакалавриат (IB), британская (IGCSE), американская (CBSE) и другие модели, также существуют русскоязычные школы, работающие по отечественным стандартам. Кроме того, тут находятся филиалы международных университетов, выпускники которых могут получить работу в ОАЭ или любых других странах.

Нетворкинг

Один из существенных плюсов переезда в Дубай — это новое окружение. Здесь, даже будучи ребенком, вы попадаете в интернациональную среду и приобретаете друзей с разных частей света. А для представителей бизнеса подобный нетворкинг может стать профессиональной точкой роста. Непрерывно растущий экономический потенциал страны и высокий уровень жизни привлекают самых успешных представителей различных сфер, которые могут стать вашими потенциальными партнерами. В Дубае существуют огромные бизнес-комьюнити, дающие возможность укрепить деловые связи и обзавестись новыми полезными контактами.

Фото: Эльвин Гурбанов

Медицинский туризм

Еще одна отрасль, которую активно развивают в ОАЭ, — это система здравоохранения, являющаяся одной из лучших в мире. На сегодняшний день по количеству медицинских туристов Дубай обгоняет даже Израиль. Такой интерес обусловлен доступом в эмирате к новейшим медицинским технологиям и работающим здесь специалистам со всего мира. Кроме того, высокий уровень обслуживания в сфере здравоохранения обеспечивает развитая инфраструктура и расположение медицинских учреждений вблизи жилых районов.

Свобода перемещения

Географическое положение и наличие двух международных аэропортов делают Дубай максимально удобным для заграничных перелетов. Большинство туристических направлений расположены всего в 5-6 часах от города. Поэтому отсюда удобно отправляться как в деловые поездки так и на заслуженный отдых, а путешествие не потребует больших временных и финансовых затрат.

Русскоязычное сообщество

Переехав в Дубай, наши соотечественники не будут чувствовать себя одинокими и оторванными от Родины. Ведь здесь сформировано самое большое на территории Ближнего Востока русскоговорящее сообщество, которое продолжает расти. Благодаря тому, что ОАЭ находятся в дружественных отношениях с Россией, в эмирате жалуют наших граждан. Здесь легко найти знакомые продукты, поесть национальные блюда в ресторанах и даже сходить в православный храм, что является редкостью для мусульманской страны. К тому же русскоговорящее комьюнити является не только большим, но и довольно сплоченным, поэтому в Дубае можно рассчитывать на взаимопомощь и поддержку соотечественников. Также немаловажным фактором для россиян становится отсутствие необходимости знать арабский язык, так как для проживания и работы здесь достаточно владения английским.

Мир внутри города

Дубай предлагает все лучшее сразу. Шопинг, бизнес, образование, искусство, архитектура, рестораны — эмират объединяет в себе национальный музей, парк развлечений и бизнес-центр. Живя в Дубае, вы одни из первых получаете доступ ко всем технологиям, брендам и удовольствиям со всего мира, при этом чувствуете себя в безопасности. Это место одинаково хорошо подходит для развития бизнеса и инвестирования, увлекательного отдыха и комфортного быта, переезда одному или с семьей.

Для приезжих ОАЭ представляет собой не только дружественную и гостеприимную страну, но и является синергией множества национальностей, культур и религий. Поэтому здесь каждый сможет найти свое место. Россиян же Дубай привлекает как белоснежными пляжами, высоким уровнем жизни, развитой инфраструктурой и бизнес-перспективами, так и возможностью найти здесь “своих”.

25 февраля 2023, 17:11
Фото: Wiktor Dabkowski/www.globallookpesss.com
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