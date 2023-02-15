Церковь против мистики: как избавиться от пристрастия к гаданию

Священник дал совет.

Многие люди абсолютно искренне верят в мистические явления, поэтому стремятся объяснять произошедшие или будущие события из жизни с помощью уникального построения звезд на небе или раскладной карт, а то и образами, оставленными кофейной гущей. Зачастую гадание для них становится пристрастием.

В итоге простой интерес или забава могут перерасти в реальную зависимость, от которой бывает очень сложно избавиться. Негативная сторона проблемы заключается в том, человек, пристрастившийся к мистическим занятиям, может потерять связь с реальным миром.

Издревле противником мистики выступала Церковь. Во времена Святой инквизиции гадалок, которых приравнивали к ведьма, уничтожали наравне с еретиками, чьи взгляды шли вразрез с официально принятыми учениями. Церковь и сегодня отрицательно относится к гаданию.

Священники считают, что человек должен обращаться со своими чаяниями к Богу, раскрывать тайны прошлого и будущего с помощью молитвы. Именно молитва, по мнению отца Иоанна Островского, может помочь избавиться от пристрастия к гаданию.

Священник подчеркнул в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня", что Бог обязательно услышит наши молитвы. Он осудил любые другие формы веры в мистические явления. Отец Иоанн задал иронический вопрос, может ли черная кошка изменить судьбу человека.

По мнению священника, если человек верит в "чушь", значит он подвержен гаданиям. При этом служитель церкви отметил, что если не верить во всякую мистику, то и зависимости быть не может.