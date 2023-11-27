Ветер и мощнейший снегопад: названа дата окончания непогоды

Каким растет сын Жанны Фриске Тесты Тяжелая жизнь бывшей жены Ефремова Игры Сонник

Топ новостей недели

Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почемуКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнесОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точкуРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замужКрасивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж

Лента новостей

Понедельник 27 ноября

07:46Банки раскритиковали идею отмены комиссиюю за оплату ЖКХ 06:59Ветер и мощнейший снегопад: названа дата окончания непогоды 06:33Раскрыт способ избавиться от заложенности носа без лекарств 05:45Как и в чем встречать новый год: 2024 уже на пороге 04:59Снова оказался в больнице: как сейчас себя чувствует Николай Дроздов 02:50Они не работают: бесполезные советы для похудения 01:59Чуть не расплакалась при всех: Ольга Бузова рассказала о мужчине мечты 00:56Названы простые методы ускорения метаболизма в домашних условиях 00:15Три причины начать тренироваться по 20 минут в день уже сегодня 17:08Как справиться со стрессом и тревогой: советы от медицинского психолога Белова 15:38Коммуникация в паре: как улучшить общение и понимание друг друга? 13:16Сказочное чудо под елкой: волшебные книги в подарок 12:07Проживать поражения: 5 шагов, которые помогут вынести уроки из любого проигрыша 02:11"Это самоубийство": Распутина впервые рассказала правду о романе с Киркоровым 17:54Как не переносить свои травмы на партнера? 16:37Кожа, экокожа, мех: как ухаживать за кроссовками из разных материалов 15:11"Серебряная клятва": увлекательное фэнтези со славянскими мотивами 14:11Начавшая отношения с женатым Лопырева впервые высказалась о ситуации: А кто святой? 13:33Опасна ли круговая подтяжка лица? Рассказывает пластический хирург Исамутдинова 12:04Как решать конфликты в команде: два главных правила 19:28Торжества не будет: Николаев объяснил причину отказа от празднования юбилея 16:16Куда сходить на новогодние праздники в Москве: топ событий для детей и взрослых 12:30Путешествие сквозь века: Театр Марии Киселевой представит новый спектакль на воде "Сказ о русских берегах" 12:23Создатели "Мульт и Елка" в VK Stadium представили тизер шоу с блогером Миланой Хаметовой 12:15В столичном VK Stadium состоится премьера новогоднего шоу в уникальном формате "Мульт и Елка" 12:03Зрители шоу "Елка телеканала Карусель" в Крокусе получат шанс стать звездами телевизионного эфира 11:55"Елка телеканала Карусель" в Крокусе подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации 11:42О ней категорически нельзя шутить в КВН: что известно о непубличной жене Маслякова 10:42Как исполнять желания: соблюдай всего 3 правила 10:28Останешься без волос: чем никогда не стоит мыть голову 09:43Названа дата увеличения материнского капитала 08:38Есть или выбросить: в российский пельменях найдены патогенные бактерии 07:49Убивает молодость: эти продукты не рекомендуется есть на завтрак 07:14Опустилась ниже некуда: Алла Пугачева потеряла любовь 06:10Есть на кухне у каждого: ТОП-5 самых вредных продуктов 04:35Мужчины клюют: Азиза раскрыла тайну успеха 03:30Женатый на ровеснице дочери Дибров омолаживается у косметолога 02:44Как не остаться в тишине: советы для сохранения слуха 01:33Береги зубы смолоду: три правила для избавления ребенка от проблем 16:59Москва продолжит поддержку бизнеса и реального сектора экономики 16:41Сбежал от жены в Эстонию, а вернулся с новой любовью: личная жизнь актера Кяро 14:00Родился не в РФ, потерял отца, попал в Голливуд: судьба красавца-актера Васильева 11:39Измена жены с другом и уход из сериала: как живет звезда "Реальных пацанов" Богданов 07:42Сухость ног может говорить о недостатке этого важного элемента 07:17Спасет от простуды: назван сезонный фрукт с защитными свойствами 06:21Без рук ужасно: Костомарову пришлось привязывать ракетку к протезу 05:16ТОП-5 болезней любителей злоупотреблять алкогольными напитками 04:35Дырка от бублика: Евгений Осин оставил внебрачную дочь без наследства 03:19Уходят лучшие: умер актер Александр Крыжановский 02:22Эта ошибка матерей приводит к детской аллергии
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Ветер и мощнейший снегопад: названа дата окончания непогоды

Ветер и мощнейший снегопад: названа дата окончания непогоды
54

Европейскую часть страны накрыл мощнейший циклон. Он принес осадки и усиление ветра. Специалисты рассказали, когда ждать улучшения погоды

Резкое ухудшение погоды заметили все жители Центрального и Южного федеральных округов. Мощнейший снегопад спровоцировал формирование каши на дорогах. Дискомфорт добавляет сильный снег и гололед. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Видимость в столице не превышала 100 метров. Ближе к утру, как сообщает "Царьград", высота снежного покрова превысила 16 сантиметров. Все городские службы были переведены в усиленный режим работы. Непогода в Москве получила название "Черная метель". В южных регионах России погода также преподнесла неприятный сюрприз. На Крым и Краснодарский край обрушился мощнейший шторм, дополняет Канал 360.

Непогода будет пакостить жителям европейской части страны до четверга 30 ноября. Ожидается продолжение снегопада, понижение температуры до -10 градусов в ночное время и -3 днем. Ветер с порывами 10-15 метров в секунду. Граждан просят, при возможности, не планировать длительных поездок, особенно за город. Рекомендуется одеваться по погоде и не допускать переохлаждения.


27 ноября 2023, 06:59
Улица зимой. Фото: © Svetlana Vozmilova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Гидрометцентр России✓ Надежный источник

Кто стоит за сообществом "Путь домой"

Кто стоит за сообществом "Путь домой"
В Сети появилось сообщество "Путь домой", призывающее немедленно вернуть домой мобилизованных, чей срок контракта завершен. "На первый взгляд, ничего особенного, но, если внимательно присмотреться, есть нюансы", – пишет в своем Telegram-канале политолог Алексей Мухин. «Значительная часть людей, которые присоединяется, действительно имеют идеалистические представления о том, к какому проекту они примыкают.

Основательница сети "Андерсон" перебралась в Лиссабон после подозрений о неуплате налогов

Основательница сети "Андерсон" перебралась в Лиссабон после подозрений о неуплате налогов
Основательница ресторанной сети "Андерсон" Анастасия Татулова покинула Россию, после того как у нее возникли проблемы с налоговой. "Я теперь тут [в Лиссабоне] живу", – написала Татулова у себя в Telegram в ответ на сообщения пользователей. На уточняющие вопросы о переезде ответила: "Да, теперь уже насовсем". Ранее Telegram-канал Shot сообщил о том, что основательницу сети «Андерсон» проверяет налоговая служба по подозрению в фрагментации бизнеса, что привело к значительному уменьшению налоговых выплат.

МГД: Бюджет Москвы позволит реализовать масштабные программы в здравоохранении

МГД: Бюджет Москвы позволит реализовать масштабные программы в здравоохранении
На оказание услуг по ОМС заложено 1,8 триллиона рублей. Московская городская дума (МГД) в ходе заседания 22 ноября приняла закон "О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

Почему экс-бойцы "Вагнера" нужны российским подразделениям

Почему экс-бойцы "Вагнера" нужны российским подразделениям
За последние недели в СМИ появилось множество публикаций о том, что экс-бойцы ЧВК "Вагнер" вступили в то или иное вооруженное формирование. В глазах многих "музыканты" стали своеобразным знаком качества, гордостью России и эталоном воина. На фоне этого напрашивается несколько вопросов.

Собянин рассказал о реставрации особняка XIX века на улице Каретный Ряд

Собянин рассказал о реставрации особняка XIX века на улице Каретный Ряд
Работы завершатся в 2024 году. На улице Каретный Ряд в центре Москвы подходит к концу реставрация уникального особняка купцов Марковых.

Выбор читателей

25/11СбтНачавшая отношения с женатым Лопырева впервые высказалась о ситуации: А кто святой? 26/11Вск"Это самоубийство": Распутина впервые рассказала правду о романе с Киркоровым 27/11ПндЧуть не расплакалась при всех: Ольга Бузова рассказала о мужчине мечты 25/11СбтОпасна ли круговая подтяжка лица? Рассказывает пластический хирург Исамутдинова 25/11СбтКак решать конфликты в команде: два главных правила 27/11ПндСнова оказался в больнице: как сейчас себя чувствует Николай Дроздов