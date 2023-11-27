Ветер и мощнейший снегопад: названа дата окончания непогоды

Европейскую часть страны накрыл мощнейший циклон. Он принес осадки и усиление ветра. Специалисты рассказали, когда ждать улучшения погоды

Резкое ухудшение погоды заметили все жители Центрального и Южного федеральных округов. Мощнейший снегопад спровоцировал формирование каши на дорогах. Дискомфорт добавляет сильный снег и гололед. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Видимость в столице не превышала 100 метров. Ближе к утру, как сообщает "Царьград", высота снежного покрова превысила 16 сантиметров. Все городские службы были переведены в усиленный режим работы. Непогода в Москве получила название "Черная метель". В южных регионах России погода также преподнесла неприятный сюрприз. На Крым и Краснодарский край обрушился мощнейший шторм, дополняет Канал 360.

Непогода будет пакостить жителям европейской части страны до четверга 30 ноября. Ожидается продолжение снегопада, понижение температуры до -10 градусов в ночное время и -3 днем. Ветер с порывами 10-15 метров в секунду. Граждан просят, при возможности, не планировать длительных поездок, особенно за город. Рекомендуется одеваться по погоде и не допускать переохлаждения.



