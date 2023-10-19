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Четверг 19 октября

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Заморозки ожидаются в Москве и других городах России в грядущие выходные

Заморозки ожидаются в Москве и других городах России в грядущие выходные
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Вторая половина октября запомнится жителям Москвы и Подмосковья заморозками. Ночью 21 и 22 октября столбики термометров опустятся до -4..-6 градусов, сообщают "Вести Подмосковья". При этом осадки в выходные дни не ожидаются.

Похожая ситуация с погодой ожидается и в Санкт-Петербурге, а также Ленинградской области. В некоторых районах региона уже выпал снег, но местные жители до сих пор отравляются за грибами, отмечает neva.today. Пока не наступили настоящие холода, еще можно попытаться найти белые грибы и подосиновики.

Погода ухудшается и в Кемеровской области. В некоторых районах ночью 21 и 22 октября температура воздуха будет составлять -4 градуса. Днем же воздух прогреется до +15..+20 градусов, но ожидаются дожди, сообщает сайт VSE42.RU.

19 октября 2023, 23:03
Фото: Norbert Eisele-Hein/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Вести Подмосковья✓ Надежный источник

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