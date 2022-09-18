Что делать, если дети не хотят идти в школу?

В школу ходить нужно и важно, но даже взрослые порой не могут заставить себя то, что "надо", что уж тут говорить о маленьком ребенке.



То, что ребенок не хочет в школу, – нормально. Все дети любят веселиться и играть больше, чем заниматься уроками, напрягаться, исполнять обязательства, быть за что-то ответственным.

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Для легкой адаптации к периоду обучения необходимо начать морально готовить к этому еще с августа. Например, уже в августе забрать ребенка из лагеря или от бабушки, постепенно ввести режим дня – раньше вставать, раньше ложиться спать, выполнять задания на выходных. Периодически в беседе упоминать, что скоро школа, предложить вместе выбрать новый портфель, пенал и прочее.

Ассоциативное восприятие поможет ребенку воспринять школу, как нечто очень веселое и интересное. Поговорите о том, какие все нарядные будут на линейке, какая будет приятная встреча с друзьями, как интересно узнать что-то новое.

Вы можете пуститься и в легкую философию, что будет, если лето продлится вечно? Что жизнь устроена так, что есть сменяемость ритма, времен года, периода человеческой жизни.

Любые переговоры помогут ребенку, он соотнесет ваши мысли со своими и легче перенесет переход от отдыха к обучению.

Часто нежелание идти в школу связано с перфекционизмом самих родителей. Бывает, что ребенку ставят слишком высокую планку, принимают только положительные отметки, загружают репетиторами, расписывая практически каждый день. На мой взгляд, здесь важна мера. Нельзя расслаблять ребенка, но и перфекционизм – это слишком. Через 5-7 лет вы про этот аттестат даже не вспомните, а психику постоянными требованиями можно изрядно попортить. Мотивация и давление – это два разных полюса. Одно дело пытаться вырастить космонавта, другое – направить и воодушевить. Школьная пора – самый травмоопасный период для психики ребенка, это нужно учитывать.

Родителям стоит снизить контроль и дать больше детских увлечений и свободного времени, иначе есть риск подорвать здоровье ребенка.

Еще причина нежелания идти в школу – усталость, чувство, что не отдохнул. Тогда родителям нужно дать послабления и пойти на уступки, дать дополнительную неделю отдыха, выделить выходные, когда ребенок может вставать во сколько хочет и дать свободу действия. Тем не менее, нельзя его и расхолаживать, предлагать пойти в школу через месяц, разрешить не делать задания. Во всем должна быть "золотая середина".

Атмосфера в школе держится на трех китах: директор школы, преподаватели и родительский комитет. Обстановка может складываться разная, и только если участвовать в школьной жизни ребенка с удобной периодичностью, можно вовремя предупредить давление в классе или конфликтную ситуацию. Часто можно наблюдать ситуацию, когда родители либо не верят своему ребенку и ругают его, либо выставляют на общее, классное обсуждение. Все-таки необходимо создавать в семье доверительную обстановку, чтобы дети понимали, что всегда можно найти поддержку и никто в семье не осудит, даже если оступился или поступил некрасиво. Тогда конфликтную ситуацию вы сможете выявить моментально, вовремя среагировать, предотвратить буллинг и контролировать отношения ребенка со школьным окружением.

Сложно заставить себя что-то делать, если не знаешь для чего это нужно. А ребенок, который не видит цели обучения и вовсе может начать протестовать.

Здесь начинается непростой профориентационный период, когда дети ищут свою цель и предназначение в обществе. Например, была у меня знакомая девочка, которая с 13 лет знала, что будет судьей. Она выбрала эту цель, и сейчас работает федеральным судьей. Но не все дети могут сразу представить, кем хотят себя видеть в будущем. Постоянное бесцельное времяпрепровождение – самое опасное явление для будущего ребенка, чем раньше он найдет любимую профессию, тем более четкими будут его шаги во взрослую жизнь. Ему понравился фильм с автомобилями? Почему бы не скачать ему онлайн-курсы по механике современных авто или о сборке моделей Tesla? Девочка с детства шьет платочки и вяжет шапки? Почему бы на сводить ее на мастер-класс по кройке и шитью, может она будущий модельер, который войдет в топ? Здесь очень важно участвовать в жизни ребенка, за все кружки, секции вам потом скажут спасибо.

Дети – очень логичный и искренний народ. Их реакция – это следствие какого-то раздражителя или ответ на то, что им не нравится или ответ на какую-либо обида. Не хочет идти в школу? Значит, есть причина. Если не давить и игнорировать чувства своего ребенка, он не только будет первый собирать портфель в школу, но и очень скоро сам покажет вам университет, который выбрал. Любите своих детей и придерживайтесь правила "золотой середине" во всем, что касается их воспитания.