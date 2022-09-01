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Как похудеть, и почему вес не приходит один

Как похудеть, и почему вес не приходит один

Масса методов, как похудеть и прийти в желаемую физическую форму. Спрашиваем советы врача, как снизить вес грамотно.
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От ожирения и лишнего веса в мире страдает более 40% людей, а в России, по оценкам РАН, – 60% людей. И вопрос "как похудеть" – это не только вопрос эстетики или удовлетворенности собственным телом. Дело в том, что ожирение и лишний вес – это основные факторы риска развития сахарного диабета второго типа, бесплодия, гипертонии и многих других заболеваний сердца и сосудов. Именно сердечно-сосудистые заболевания и диабет признаны основной причиной смерти.

Несмотря на убедительные цифры, число россиян, готовых заниматься проблемой лишнего веса под врачебным контролем, невелико. Наши соотечественники более склонны доверять интернету, сарафанному радио и, наконец, рекламе всевозможных БАД. В попытке быстро похудеть, велик соблазн поверить заявлениям о натуральности, обещаниям быстрого результата. То же справедливо относится к многочисленным интернет-гуру с их собственными методиками похудания и марафонами на коленке, эффективность которых никто не проверял.

Многие добавки для похудания действительно натуральны, вот только состоят они в основном из слабительных и мочегонных трав и экстрактов. Да, они приводят к некоторому очищению кишечника от шлаков, но видимость снижения веса достигается в основном за счет потери жидкости. Ни одно слабительное средство, пусть и натуральное, не рекомендуется принимать долго и в высоких дозах даже при огромном стремлении похудеть. В долгосрочной перспективе теряется не только вода и важные минералы, но и питательные вещества и витамины. Кроме того, кишечник постепенно привыкает к постоянному раздражению, и его моторика снижается. Хотели похудеть к лету – получили обезвоживание, авитаминоз и запор.

В лучшем случае речь идет о БАД, приобретаемых в официальных магазинах и аптеках, в худшем – в интернете у малоизвестных продавцов. Точный состав таких средств известен разве что следователям, регулярно находящим склады с кустарно изготовленными чудо-средствами.

Ожирение и лишний вес – медицинские проблемы, решать их следует с врачом эндокринологом и диетологом. Именно они смогут помочь скорректировать питание и, при необходимости, назначат лекарства для эффективного похудания.

Какие препараты помогут похудеть

Разумеется, не надо задавать себе вопрос «как похудеть», лежа на диване: для наиболее эффективного снижения веса недостаточно просто сократить потребление калорий самостоятельно или медикаментозно. Необходимо также увеличить их расход. В этом вам помогут физические нагрузки. И здесь также важно сопровождение врача: как уже было сказано выше, лишний вес и ожирение – частые спутники гипертонии, поэтому следует подбирать только безопасную нагрузку.

По словам врача-эндокринолога Алексея Калинчева, в борьбе с лишним весом приходят на помощь лекарственные препараты, наиболее проверенный из которых сибутрамин (Редуксин), благодаря снижению неконтролируемого аппетита помогает держать диету и активирует сжигание уже накопленного жира.

"Перед применением препаратов для лечения ожирения, того же сибутрамина (Редуксина), лираглутида, семаглутида, орлистата надо понимать, что препараты – это помощники на пути формирования правильного пищевого поведения и изменения образа жизни, потому что без соблюдения диеты и изменения образа жизни эффекта от них не будет. Нет чудо-пилюли, которую можно выпить и пойти в фастфуд, не задумываясь о последствиях",

– добавляет Алексей Калинчев.

Эти препараты помогают нашему организму исправить нарушенный метаболизм и плавно поменять пищевые привычки. К слову, орлистат, который не дает всасываться жирам, не спасет от вреда фастфуда. Скорее, наоборот, усилит побочные свойства орлистата: человек просто не сможет выйти за пределы туалетной комнаты после приема орлистата вместе с жирной пищей.

Современная лекарственная терапия в сочетании с коррекцией питания и правильными физическими нагрузками позволяет добиться снижения веса у 80% пациентов и решить проблему "как похудеть", а также сопутствующие заболевания, говорят врачи. По их же словам, самостоятельные попытки снизить вес исключительно диетами и физическими нагрузками работают лишь у 5% пациентов.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Globallookpess.com
Автор: 1 сентября 2022, 13:54

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