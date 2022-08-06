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Синдром жертвы: почему ты впадаешь в созависимость в отношениях и страдаешь?

Синдром жертвы: почему ты впадаешь в созависимость в отношениях и страдаешь?

Екатерина Самойлова

Екатерина Самойлова блогер

 Психолог, энерготерапевт, регрессолог, ченеллер, автор курса "Ты достойна счастья".
Нередки случаи, когда женщины ощущают себя жертвой в отношениях и не знают, как выйти из них. Препятствием могут быть финансовые трудности, чувство вины, нежелание разрушать семью. О том, почему возникает созависимость с партнером, и как от нее избавиться, рассказывает Екатерина Самойлова – психолог, энерготерапевт, регрессолог, ченнелер, автор курса "Ты достойна счастья".
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Заниженная самооценка

Искаженное самовосприятие — частая причина того, что женщины вступают в отношения, а затем страдают от мужа-абьюзера, финансовой зависимости или годами не могут получить предложение «руки и сердца».

Происходит самообесценивание на многих уровнях: недостаточно красивая, умная, хозяйственная, стройная, нечего дать в отношениях, и другое. Девушка не любит себя, не чувствует своей целостности, поэтому спешит выйти замуж или начать отношения вдолгую с первым, кто этого захочет. Она не стремится поближе узнать человека, понять, хорошо ли с ним, будет ли их союз гармоничным. Из-за низкой самооценки возникают мысли: «А вдруг больше никто не предложит?»

Страх потерять партнера становится причиной созависимости. Женщина боится остаться одна, поэтому не хочет уходить даже от абьюзера, хотя и не чувствует себя счастливой.

Финансовая зависимость

Если речь идёт о счастливой семье, то финансовая опора женщины на мужчину не является препятствием. Скорее наоборот – супруга счастлива получать финансовую поддержку мужа и может позволить себе не работать. Одни женщины находят себя через реализацию в качестве матери и домохозяйки. Другие не чувствуют удовлетворения без личной профессиональной реализации, и работают, потому что им так нравится, а не из необходимости.

Бывает и так, что жена не счастлива в отношениях, но полностью зависит от мужа в финансах. И даже если хочет, то не может уйти, поскольку у неё не решен вопрос выживания. Она погрязает в страхах и может жить длительное время в ситуации психологического рабства, пока не решится на изменения.

Не пройденные уроки души

Каждая душа приходит в этот мир с разными задачами. Из прошлых жизней, на уровне сценариев рода накапливаются неразрешенные вопросы, задачи, кармические узлы, которые хочешь не хочешь, а приходится разбирать и развязать. Пройдя урок успешно, справившись с ситуацией, человек обретает новый уровень силы и уверенности, и прежние трудности исчезают.

Например, если партнер унижает женщину, самоутверждается за счет нее, значит, через отношения с таким мужчиной ей предстоит научиться ценить себя, развивать в себе твердость характера, внутреннюю силу и ставить здоровые границы. Не позволять растрачивать свою жизнь на скандалы.

Если женщина вышла из отношений, но так и не научилась ценить себя, то есть, недопрошла урок души, она встретит другого человека, и снова окажется в положении жертвы, пока не разовьёт в себе необходимых качеств.

Как избавиться от созависимости и перестать жертвовать собой?

Не стоит пытаться переделать партнёра, начинать всегда необходимо с себя. Попытка убежать от проблемы, забыть о ней, сторониться встреч с мужчинами — лишь отсрочка развития и потеря времени. Шаблоны будут повторяться, пока не наступит осознание.

Первое, что нужно сделать, — быть тотальной честной с собой. Любые попытки солгать себе приведут к повторному проигрыванию того же сценария в жизни. Смелый человек — тот, кто не боится заглянуть в самые темные уголки души.

Необходимо честно проанализировать, как вы сами позволили себе оказаться в позиции жертвы. Возможно, выбрали человека из страха, что другого не встретите. Тогда задача – отпустить этот страх. Возможно, брак случился под давлением родителей. Тогда стоит научиться смелости идти своим путём.

Подумайте, в какой момент позволили обращаться с собой как с жертвой. Может быть, вы мысленно обесцениваете свой вклад в семью, в окружающий мир. Или, наоборот, утратили баланс между личной жизнью и работой и превратились в трудоголика.

Если бросили любимую работу по требованию мужа, который сказал: «Сиди дома и занимайся детьми», то почему отказались от того, что приносит удовольствие?

Любые внутренние причины ситуации возможно изменить – как через осознание, так и через работу со специалистами и обучение техникам саморазвития. И таким образом перестать повторять одни и те же сценарии.

Любая проблема в нашей жизни имеет причину внутри нас. Изменение подсознательного программирования позволяет полностью изменить и внешнюю реальность, что проверено, как личным опытом, так и историями тысяч клиентов и учеников. Принимайте ответственность за своё счастье – и у вас все получится.

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Фото: Channel Partners/Zoonar.com/www.globallookpress.com
6 августа 2022, 02:21 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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