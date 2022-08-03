Россиянам рассказали о самых необычных болезнях

Большинство россиян в течение жизни сталкивается с более-менее одинаковым списком болезней: ветрянка, грипп и ОРВИ с повышением температуры, отит, гастрит, ковид и тому подобные распространенные недуги. При этом в мире существуют и гораздо более необычные заболевания, о которых многие граждане нашей страны никогда не слышали.
Пятому каналу о наиболее необычных болезнях в истории человечества рассказала врач Светлана Багавиева. Оказалось, что некоторые диковинные заболевания носят очень интересные названия. Например, существует недуг под названием "Алиса в стране чудес". У пациента, страдающего этим заболеванием, искажено восприятие размеров предметов, то есть маленькое ему может казаться большим и наоборот.
Существует и необычное психоневрологическое состояние под названием "Синдром чужой руки". Человек с таким синдромом не может контролировать действия одной руки вплоть до того, что она может наносить своему хозяину увечья.
Также к необычным состояниям относится врожденная нечувствительность к боли и "синдром вампира". При первом случае человек может серьезно навредить себе и не почувствовать этого, например откусить часть языка или губы. Во втором случае пациент совсем не переносит ультрафиолет – воздействие таких лучей на кожу сразу вызывает у него ожоги.
Кроме того, к малознакомым заболеваниям Багавиева отнесла прогерию – это синдром ускоренного старения, которым могут страдать дети. Уже в первые месяцы жизни такие пациенты начинают стареть и долго, к сожалению, не проживают.