Назван самый опасный вид гепатита

Гепатит – довольно распространенная болезнь. Такое заболевание печени встречается у разных людей. Какие бывают виды гепатита и какой из них самый опасный, рассказала кандидат медицинских наук Светлана Багавиева Пятому каналу.
По словам врача, существуют инфекционные и аутоиммунные гепатиты. Первые передаются фекально-оральным путем – А и Е. Чтобы избежать болезни, необходимо тщательно мыть руки после посещения туалета. Гепатиты B, C и D относятся к вирусным. Они передаются через биологические жидкости – например, во время незащищенного полового акта.
На сегодняшний день существует вакцина от гепатитов A и B. Ее следует делать всем, считает Багвиева. При этом пока не существует вакцин от гепатита С, что делает его крайне опасным. Коварство этой болезни заключается в том, что долгое время она протекает без симптомов. Необходимо регулярно сдавать анализы, и при обнаружении – как можно быстрее приступить к терапии.
28 июля является Всемирным днем борьбы с гепатитом. Это напоминает людям о важности распространения информации о заболевании. Необходимо всегда следовать рекомендациям специалистов, чтобы не подвергать опасности не только себя, но и окружающих.