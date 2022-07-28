Раскол в семье Брежневой Как зарабатывает дочь Заворотнюк Звездные рецепты Гороскоп

Топ новостей недели

"Хочу и делаю": съехавший от Боярской обнаглевший муж показал свой нрав
"Были абсолютно правы": Вертихвостка-жена ушла от состарившегося Николаева к новому мужику
"Очень мутная история": раскрыта тайная связь погрязших в гействе Галкина и Зеленского
Самые популярные новостройки бизнес-класса
партнеры
Четверг
28 июля
Лента новостей
15:52
В России начался массовый эксперимент с лекарствами
15:32
Украинская церковь восстала против патриарха Кирилла
14:38
"Бродячий цирк": раззявивший рот наглец Галкин плюнул в нищих россиян
14:35
Суд наказал обвиняемого в зверском убийстве 17-летней девушки
14:28
"Никогда не откажусь от российского паспорта": вышвырнутый из США Сигал намылил шею переобувшимся звездам
14:26
Назван самый опасный вид гепатита
14:21
Не вышла замуж и не родила детей, а приемного сына вернула в интернат: что стало с актрисой Германовой
13:48
Кожа почернела и сморщилась: неизлечимо больной сын Орбакайте дошел до роковой черты
13:40
"На пенсию даже не смотрю": раздобревший богач Лещенко раскрыл траты после появления второй семьи
13:29
Шведская семья? Любителей извращенств Собчак и Богомолова застукали втроем с горячей штучкой
13:10
"Время для секса": лелеющий лысую головку Бурунов взял в оборот поплывшую Кошкину
13:04
Не наливайте больше: 55-летнюю Литвинову со вздыбленными сосками в Париже приняли за сбежавшую из психушки
13:00
"Демоны внутри": бросивший жену с ребенком Козловский сорвал маску после интрижки с Акиньшиной
12:27
"Инфаркт": погрязшую в негативе Кудрявцеву раздавило ударом
12:10
"В постели ублажать старикана": продавшую себя жену Диброва выдрали как сидорову козу
11:55
Воровал детали авто и попался на горячем: полицейские разоблачили ушлого москвича
11:45
Лизал ему: 66-летнего холостяка Шифрина засняли во время ласк с израильтянином Леоном
11:36
Арка в восточном стиле и кованые двери: идея роскошного оформления дома от Оксаны Самойловой
11:35
Сын онкобольной Заворотнюк опозорил семью: Сложно назвать полноценной
11:23
"Вынесли из квартиры все вещи": наглая родня обобрала Парфенова на смертном одре
10:36
Долой бюстгальтер! Развратная жена Цекало вывалила сочную грудь
10:31
"Большие проблемы": изменившим вектор Светлакову и Галустяну всыпали за предательство России
10:27
Тело разрублено ножом: неузнаваемого Диброва нашли в черном мешке
09:44
"Папа с дочкой": похожую на подростка Шпицу разнесли за интим с седым мужиком
09:36
Новостройки Сочи на 31% дороже "вторички"
09:28
Нелепая смерть: разбитый трауром Галкин снял побелевшие останки Пугачевой
09:19
Бандеровец Данилко скрывает от украинцев свои выступления в России после присоединения Крыма
09:15
Россиян лишают жилья в Черногории
08:57
"Никто не спасет": изнасилованная в 12 лет знаменитая актриса получила смертельный диагноз и приняла наркотики
08:38
"Боже, какое горе": умер двухлетний сын Анны Седоковой
08:33
Ни одной волосинки! Перемотанная как мумия Вайкуле вызвала шок после новости о раке
06:31
Родила в 46 лет, обвинила мужа в рукоприкладстве, потеряла отца: что стало с дочерью Белохвостиковой
04:19
На 30 лет моложе: Пухлая тетя-мотя Гузеева стала обворожительной красавицей
02:07
Консультация с косметологом: не волноваться, а спрашивать
01:36
Картины Шагала и платья Кардена: вдовец Плисецкой подарил Москве бесценную квартиру с вещами
00:04
День крещения Руси: что нельзя делать 28 июля по церковному календарю
21:51
"Очень дорого стоим": Аллегрова отправила в нокаут больную раком Вайкуле
21:13
"Воспитываю одна": Нинидзе рассекретила рождение ребенка после побега нерадивого Виторгана
21:07
Хулиганы разнесли машину инвалидов из Одинцово
20:56
Столит ли включать СНТ в состав населенного пункта: объяснил эксперт
20:28
Измученная Навка поставила точку в разводе: Я не хочу
19:49
"Подлось и мерзость": почерневшая как смоль Поплавская стыдится себя
19:42
Почему Zara вернулась в Россию в новом формате – отвечает эксперт
18:50
"Как Олег это переносит?": Потный мужик пихнул свой агрегат развратной жене Газманова
18:08
"Выходит замуж": Сбежавшая в Европу с Земфирой Литвинова похвасталась свадебным платьем
16:46
Адские муки: Изъеденная черными пятнами Долина бьется в припадке
16:42
"Пила, пью и буду пить": Волочкова достойно ответила на гнусные обвинения в алкоголизме
16:01
"Где-то мальчик растет": брошенный женой Николаев заикнулся о ребенке на стороне
14:54
Такого раньше не видели! В Подмосковье найдет необычный гриб
14:54
Загулявший Тарзан вытер ноги о бесхребетную Королеву: Каждому изменщику такую жену
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Уже нет с нами: стало известно об уходе сына Яковлевой
Забеременевшая на старости Кудрявцева отказывается вынашивать подарок судьбы: На сколько меня еще хватит?
"Зато настоящее": сплюснувшая жалкие груди Алферова оголила несуразное тельце после романа мужа на стороне
Загулявший Тарзан вытер ноги о бесхребетную Королеву: Каждому изменщику такую жену
"Воспитываю одна": Нинидзе рассекретила рождение ребенка после побега нерадивого Виторгана
Измученная Навка поставила точку в разводе: Я не хочу
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Назван самый опасный вид гепатита

Назван самый опасный вид гепатита

Врач напомнила, как передается гепатит.
прочитано 111 раз

Гепатит – довольно распространенная болезнь. Такое заболевание печени встречается у разных людей. Какие бывают виды гепатита и какой из них самый опасный, рассказала кандидат медицинских наук Светлана Багавиева Пятому каналу.

ПО ТЕМЕ

В Приамурье дети массово заразились гепатитом

Три чашки кофе в день помогут победить ВИЧ

По словам врача, существуют инфекционные и аутоиммунные гепатиты. Первые передаются фекально-оральным путем – А и Е. Чтобы избежать болезни, необходимо тщательно мыть руки после посещения туалета. Гепатиты B, C и D относятся к вирусным. Они передаются через биологические жидкости – например, во время незащищенного полового акта.

На сегодняшний день существует вакцина от гепатитов A и B. Ее следует делать всем, считает Багвиева. При этом пока не существует вакцин от гепатита С, что делает его крайне опасным. Коварство этой болезни заключается в том, что долгое время она протекает без симптомов. Необходимо регулярно сдавать анализы, и при обнаружении – как можно быстрее приступить к терапии.

28 июля является Всемирным днем борьбы с гепатитом. Это напоминает людям о важности распространения информации о заболевании. Необходимо всегда следовать рекомендациям специалистов, чтобы не подвергать опасности не только себя, но и окружающих.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 28 июля 2022, 14:26 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Забеременевшая на старости Кудрявцева отказывается вынашивать подарок судьбы: На сколько меня еще хватит?

Ситуация сложная
Шоу-бизнес

"Инфаркт": погрязшую в негативе Кудрявцеву раздавило ударом

Ей стало плохо
Шоу-бизнес

"Время для секса": лелеющий лысую головку Бурунов взял в оборот поплывшую Кошкину

Интересная пара
Шоу-бизнес

Шведская семья? Любителей извращенств Собчак и Богомолова застукали втроем с горячей штучкой

Кто она?

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года

Здоровье

В Москве выявили первые случаи заражения новым штаммом ковида
Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти
В России растет доля более заразных вариантов "омикрона". Ждать ли новых ограничений?
Москвичей призвали снова носить маски в помещении

Спорт

"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением
"Сумасшедшая любовь": Гладилин раскрыл правду о карьере в "Спартаке"

Регионы

Мертвое тело ребенка извлекли из выгребной ямы в Самарской области
В Шатуре тонувшей женщине потребовалась помощь спасателей
"Задымился трамвай": в Екатеринбурге парализовало движение транспорта
В Подмосковье ребенок за рулем утопил машину
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+