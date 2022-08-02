"Выживают только 5%": синдром внезапной смерти косит россиян напропалую

Невролог Сергей Длин рассказал о печальной напасти народа.

"Внезапная смерть происходит у людей на фоне полного благополучия. Буквально в считанные минуты или часы человек может умереть. На сегодняшний день около 250 тысяч человек в год в России поражает этот синдром, лишь 5% выживают. Я имею в виду тех, которые находятся вне стационара", — рассказал врач Пятому каналу.

По словам медика, как правило, происходит остановка сердца из-за тромбоза сосудов, спазма, нарушения кровоснабжения. Синдром внезапной смерти косит россиян напропалую. В зоне риска граждане с проблемами сердечно-сосудистой системы, диабетом, плохой наследственностью. Достаточно часто жертвами недуга становятся курящие и пьющие мужчины.

Сергей Длин советует регулярно обследоваться, делать ЭКГ, правильно питаться, бросать вредные привычки, хорошо спать и избегать стрессов. Соблюдая эти рекомендации, можно значительно продлить свою жизнь.